Мобильный оператор О! приглашает молодежь на работу

Мобильный оператор О! организовал День открытых дверей. В гостях у контакт-центра компании побывали студенты бизнес- и прикладной информатики Кыргызского государственного технического университета имени И.Раззакова.

Гости познакомились с сотрудниками, узнали изнутри обо всех преимуществах работы оператором, а также о том, что многие студенты уже успешно совмещают работу в компании с учебой. Многие увидели для себя большой потенциал для развития в других подразделениях оператора.

Мобильный оператор О! приглашает в свою команду всех, кто хочет расти и развиваться вместе с командой лидера мобильного рынка Кыргызстана. Компания дает возможность хорошо зарабатывать, совмещать учебу и получить ценный опыт на будущее.

Если ты ответственный, целеустремленный и инициативный, эта работа для тебя — заполняй анкету по ссылке.

Ты получаешь:

бесплатное корпоративное обучение + бесплатную корпоративную связь;

просторный уютный офис + дружный коллектив;

новые возможности!