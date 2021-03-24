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Бизнес

Мобильный оператор О! приглашает молодежь на работу

Мобильный оператор О! организовал День открытых дверей. В гостях у контакт-центра компании побывали студенты бизнес- и прикладной информатики Кыргызского государственного технического университета имени И.Раззакова.

Гости познакомились с сотрудниками, узнали изнутри обо всех преимуществах работы оператором, а также о том, что многие студенты уже успешно совмещают работу в компании с учебой. Многие увидели для себя большой потенциал для развития в других подразделениях оператора.

Мобильный оператор О! приглашает в свою команду всех, кто хочет расти и развиваться вместе с командой лидера мобильного рынка Кыргызстана. Компания дает возможность хорошо зарабатывать, совмещать учебу и получить ценный опыт на будущее.

Если ты ответственный, целеустремленный и инициативный, эта работа для тебя — заполняй анкету по ссылке.

Ты получаешь:

  • бесплатное корпоративное обучение + бесплатную корпоративную связь;
  • просторный уютный офис + дружный коллектив;
  • новые возможности!

Начни свою карьеру с Мобильным оператором О!.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/187478/
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