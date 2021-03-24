Улучшения 4G LTE-сети О! в феврале ощутили более миллиона кыргызстанцев

Техническая служба Мобильного оператора О! информирует о результатах масштабной работы по улучшению качества сети на всей территории страны в феврале. Осуществлена модернизация сетевой инфраструктуры, значительно увеличена емкость сети. Работы ведутся одновременно в сетях четвертого и третьего поколений.

Это позволяет абонентам пользоваться качественными услугами голосовой связи и высокоскоростного интернета. В первую очередь технические специалисты компании стремятся модернизировать оборудование там, где в результате активного использования абонентами различных услуг связи наблюдаются пиковые нагрузки на сети. Только за прошедший месяц работы затронули 188 населенных пунктов, где проживает более миллиона жителей.

Чуйская область: в городе Бишкеке, Токмаке, Канте, в жилмассивах «Алтын-Казык», «Оскон Ордо», «Ак-Ордо», а также в селах Сокулук, Новопавловка, Новопокровка, Романовка, Ивановка, Нижний Норус, Садовое, Кайырма, Беш-Кунгей, Спартак, Арал Дальний, Асылбаш, Жыламыш, Военно-Антоновка, Саз, Рот-Фронт, Советское, Ак-Кудук, Юрьевка, Первомайское, Нурманбет, Молдовановка, Эпкин, Онбир-Жылга, Лебединовка, Кой-Таш, Гроздь, Бекитай, Бексе-Джол, Кичи-Кемин, Бейшеке, Петровка, Кош-Дебе, Рассвет, Кум-Арык, Ровное, Жаны-Пахта, Белек, Кировское, Искра, Орто-Суу, Степное, Жаны-Алыш, Ильичевское, Беш-Кунгей и на участке автодороги в Суусамырской долине;

в городе Бишкеке, Токмаке, Канте, в жилмассивах «Алтын-Казык», «Оскон Ордо», «Ак-Ордо», а также в селах Сокулук, Новопавловка, Новопокровка, Романовка, Ивановка, Нижний Норус, Садовое, Кайырма, Беш-Кунгей, Спартак, Арал Дальний, Асылбаш, Жыламыш, Военно-Антоновка, Саз, Рот-Фронт, Советское, Ак-Кудук, Юрьевка, Первомайское, Нурманбет, Молдовановка, Эпкин, Онбир-Жылга, Лебединовка, Кой-Таш, Гроздь, Бекитай, Бексе-Джол, Кичи-Кемин, Бейшеке, Петровка, Кош-Дебе, Рассвет, Кум-Арык, Ровное, Жаны-Пахта, Белек, Кировское, Искра, Орто-Суу, Степное, Жаны-Алыш, Ильичевское, Беш-Кунгей и на участке автодороги в Суусамырской долине; Иссык-Кульская область: в селах Жон-Булак, Липенка, Пионер, Жергез, Чон-Кызыл-Суу, Курменту, Бостери, Ак-Устен, Светлая Поляна, Джети-Огуз;

в селах Жон-Булак, Липенка, Пионер, Жергез, Чон-Кызыл-Суу, Курменту, Бостери, Ак-Устен, Светлая Поляна, Джети-Огуз; Нарынская область: в селах Эчки-Башы, Кызыл-Жылдыз, Бирлик;

в селах Эчки-Башы, Кызыл-Жылдыз, Бирлик; Таласская область: в селах Озгоруш, Кызыл-Адыр, Бейшеке, Мин-Булак, Кара-Суу, Чымгент, Жийде, Куру-Маймак, Маймак, Арчагул;

в селах Озгоруш, Кызыл-Адыр, Бейшеке, Мин-Булак, Кара-Суу, Чымгент, Жийде, Куру-Маймак, Маймак, Арчагул; Джалал-Абадская область: в городах Джалал-Абаде, Таш-Кумыре, Кара-Куле, Кок-Жангаке, а также в селах Кызыл-Ата, Базар-Коргон, Чоке-Добо, Комсомол, Кара-Жыгач, Сузак, Достук, Оогон-Талаа, Чарбак, Карача, Бель-Терек, Жениш, Арал, Тош, Кызыл-Сенир, Таштак, Октябрьское, Мундуз, Чат, Чалдыбар, Жараке, Кош-Коргон, Карамарт, Таш-Булак, Боз-Чычкан, Кызыл-Жар, Достук, Кызыл-Ата, Кош-Коргон, Базар-Коргон, Благовещенка, Коктонду/Правда;

в городах Джалал-Абаде, Таш-Кумыре, Кара-Куле, Кок-Жангаке, а также в селах Кызыл-Ата, Базар-Коргон, Чоке-Добо, Комсомол, Кара-Жыгач, Сузак, Достук, Оогон-Талаа, Чарбак, Карача, Бель-Терек, Жениш, Арал, Тош, Кызыл-Сенир, Таштак, Октябрьское, Мундуз, Чат, Чалдыбар, Жараке, Кош-Коргон, Карамарт, Таш-Булак, Боз-Чычкан, Кызыл-Жар, Достук, Кызыл-Ата, Кош-Коргон, Базар-Коргон, Благовещенка, Коктонду/Правда; Ошская область: в городе Оше, а также в селах Сары-Камыш, Тээке, Октябрь, Чагыр, Муркут, Жар-Коргон, имени Чапаева, Нойгут, Джин-Джиген, Кызыл-Сенгир, Кызыл-Алай, Кенеш, Сай, Кызыл-Мехнат, Кашгар-Кыштак, Большевик, имени Калинина, Озгур, Коммунист (Жаны-Кыштак), Кызыл-Байрак, Каарман, Учкун, Маданият, Жаны-Арык, Кыдырша, Ачы, Бешмойнок, Асанчек, Кызыл-Кошчу, Кызыл-Сарай, Кожо-Арык, Мырза-Арык, Мырзаке, Туз-Бель, Аюу, Курбу-Таш, Кызыл-Кырман, Чимбай, Карчабек, Кызыл-Тоо, Кароол, Орто-Арык, Адыр, Коргон, Чайчи, Талаа, Монок, Коджо-Арык, Куршаб;

в городе Оше, а также в селах Сары-Камыш, Тээке, Октябрь, Чагыр, Муркут, Жар-Коргон, имени Чапаева, Нойгут, Джин-Джиген, Кызыл-Сенгир, Кызыл-Алай, Кенеш, Сай, Кызыл-Мехнат, Кашгар-Кыштак, Большевик, имени Калинина, Озгур, Коммунист (Жаны-Кыштак), Кызыл-Байрак, Каарман, Учкун, Маданият, Жаны-Арык, Кыдырша, Ачы, Бешмойнок, Асанчек, Кызыл-Кошчу, Кызыл-Сарай, Кожо-Арык, Мырза-Арык, Мырзаке, Туз-Бель, Аюу, Курбу-Таш, Кызыл-Кырман, Чимбай, Карчабек, Кызыл-Тоо, Кароол, Орто-Арык, Адыр, Коргон, Чайчи, Талаа, Монок, Коджо-Арык, Куршаб; Баткенская область: в городах Баткене, Кызыл-Кие, Исфане и в селах Мин-Чынар, Сырт, Моло, Ак-Татыр, Катран, Гайрат, Советское, Валакиш, Чаувай, Кыргыз-Кыштак, Ак-Булак, Чек, Рават, Таян, Ак-Арык, Маданият, Эски-Оочу, Кайрагач, Бешкент, 50 лет СССР, Чекелик, Жошук, Уч-Коргон.

Скоростной мобильный интернет дает новые возможности для бизнеса, образования, получения дистанционных медицинских консультаций, доступ к административным услугам и многому другому. Сегодня в зоне уверенного приема 4G LTE от О! проживают более 98 процентов жителей Кыргызстана.

Сеть LTE Мобильного оператора О! охватывает не только крупные областные центры, но и отдаленные поселения, где наличие мобильной связи имеет важное социальное значение. Карта покрытия и регулярные новости о развитии сети О! доступны на сайте www.o.kg.