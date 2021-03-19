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Бизнес

16 кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в лотерее! Как принять участие?

15 марта состоялся первый розыгрыш 16 смартфонов в рамках лотереи «Весенний драйв». Всего у пользователей приложения «Мой О!» есть возможность выиграть 200 смартфонов Tecno и 3 новых автомобиля Hyundai!

Смотрите видеоинструкцию, чтобы узнать, как получить билеты для участия в лотерее:

Среди первых счастливых обладателей стильных телефонов оказались жители Бишкека, Кочкора, Оша и Узгена. Для большинства победителей это первый подобный выигрыш.

«Мне позвонили и сказали, что я выиграла телефон. Я не поверила, потому что раньше никогда ничего не выигрывала. Обрадовалась очень. Классно! Советую всем участвовать и выигрывать. Надеюсь, что теперь выиграю машину!» —делится эмоциями Нургул Мураталиева.

Еще одному победителю Сагынбек уулу Бексултану удача также улыбнулась впервые:

«Получил SMS о лотерее и решил поучаствовать. Потом мне позвонили и сказали, что я выиграл. Было неожиданно. Честно говоря, впервые в жизни что-то выиграл. Спасибо!»

Участники получили выигрышные билеты за пополнение баланса, покупку в магазине O!Store и оплату через кошелек «О!Деньги».

«Кошельком «О!Деньги» пользуюсь года два. Постоянно провожу различные операции, оплачиваю покупки, связь и все что можно. Это очень удобно и вообще суперская программа!» — рассказала победительница Гульнара Арыкбаева.

«Что мне нравится в приложении, так это возможность оплачивать многие услуги. Пользуюсь постоянно. Оплачиваю все коммунальные услуги, интернет, сотовую связь, даже учебу детей», — отметил Алмас уулу Дуйшон.

Нургул, получившая счастливый билет также за оплату услуг через «О!Деньги», оценила функциональность кошелька:

«Любимая услуга в кошельке — переводы. Не надо идти в банк. Сидишь дома и оплачиваешь услуги, переводишь деньга на «Элкарт», «Элсом», пополняешь «Акнет». Управляешь деньгами дома. Очень актуально и удобно».

Еще один счастливчик Анвар Мисиров пожелал удачи всем участникам розыгрыша:

«Хочу сказать, что впереди еще много розыгрышей, и хочу пожелать всем не отчаиваться и продолжать верить в свою победу. Всем желаю удачи!»

Впереди еще 11 розыгрышей 184 смартфонов и 3 автомобилей Hyundai!

Ближайший розыгрыш 16 смартфонов состоится 22 марта.

Все подробности на сайте drive.o.kg.

Официальный партнер розыгрыша — «Hyundai Центр Кыргызстан».

Разрешение на проведение лотереи № 194 от 4 марта 2021 года.

Период проведения с 7 марта 2021-го по 31 мая 2021 года. Все смартфоны сертифицированы. Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/187091/
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