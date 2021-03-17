В Кыргызстане прошли футбольные фестивальные турниры, посвященные женщинам

С 1 по 14 марта по всей стране прошли футбольные фестивальные турниры под общим девизом «Героини среди нас» при поддержке ЮНИСЕФ в Кыргызстане. Два крупных фестиваля — AFC Women’s Football Day — традиционный фестиваль ко Дню женского футбола — в Таласе и Баткене под эгидой Азиатской футбольной конфедерации также вошли в общую программу.

В мероприятии приняли участие более 2 тысяч девочек в возрасте от 9 до 12 лет из общеобразовательных заведений республики. В каждом городе, где проходили мероприятия, встречали тепло вне зависимости от погоды, а каждый участник процесса получил истинное удовольствие от игры.

Организаторами турниров и фестивалей являются Кыргызский футбольный союз, Ассоциация женского футбола Кыргызской Республики и региональные ассоциации.

Все турниры посвящены женщинам, внесшим вклад в борьбу против COVID-19, и чествуют врачей, учителей, волонтеров и всех, кто принял активное участие.

Немного цифр: