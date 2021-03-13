Футбольные судьи Кыргызстана и Узбекистана подписали меморандум о партнерстве

Впервые в истории Судейские комитеты Кыргызского футбольного союза и Ассоциации футбола Узбекистана подписали официальный документ о взаимном партнерстве.



12 марта в Ташкенте состоялась встреча с участием председателей Судейских комитетов Кыргызского футбольного союза и Ассоциации футбола Узбекистана Бахадыра Кочкарова и Бобура Хайдарова. На ней осуждались вопросы развития сотрудничества между судейскими корпусами двух стран, дальнейшего укрепления дружбы народов через футбол, налаживания практики обмена опытом между футбольными специалистами и судьями.



По итогам встречи Судейские комитеты Кыргызского футбольного союза и Ассоциации футбола Узбекистана подписали меморандум о дальнейшем сотрудничестве в области судейства.







