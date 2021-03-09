В честь открытия новых Центров продаж и обслуживания в населенных пунктах Ошской и Баткенской областей (в селах Жаны Ноокат, Кашгар Кыштак и городах Айдаркене, Кадамджае и Оше) компания MegaCom объявляет о проведении акции!

При обращении в новые офисы «Кашгар Кыштак», «Жаны Ноокат», «Нурзаман Плаза», «Кадамджай» и «Айдаркен» абонентам предоставляется скидка 100 процентов на номера категорий «Золото» и «Серебро» при условии подключения к одному из пакетов тарифных планов «Интернет» или «Звонки».

«Серебряные» номера можно получить за 0 сомов при подключении к ТП: «Интернет Регион 325», «Интернет Эконом 395», «Интернет стандарт 495», «Интернет Безлимит 750», «Все Безлимитно 980», «Звонки Эконом 225», «Звонки Билим 285», «Звонки Стандарт 300», «Звонки Мах 360», «Интернет Безлимит 750» и «Все Безлимитно 980».

Номера категории «Золото» выдаются бесплатно при подключении к ТП «Интернет Безлимит 750» и «Все Безлимитно 980».

Акция стартует 9 марта и продлится до 9 апреля 2021 года.