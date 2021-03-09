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Бизнес

В Джалал-Абадской области открылся новый магазин «Globus-Базар-Коргон»

Хорошую новость для жителей южного региона Кыргызстана в начале новой рабочей недели подготовила сеть магазинов Globus.

9 марта в селе Абдраимов Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области прошло торжественное открытие нового магазина широко известной в республике торговой сети. Теперь и у джалалабадцев появился доступ к качественным и недорогим продуктам и товарам, представленным на прилавках и витринах Globus.

Традиционно, как и во всех магазинах сети, в «Globus-Базар-Коргон» можно найти товары первой необходимости для дома: посуду, бытовую технику, мыломоющие средства и многое другое. Представлен и широкий ассортимент продуктов и напитков по доступным ценам.

Неизменной остается политика сети магазинов и в части программы лояльности. Покупателей ждут различные акции, спецпредложения и бонусы.

Важно помнить, что накопительные карты Globus, позволяющие получать скидки на товары, участвовать в конкурсах и розыгрышах, а также накапливать бонусы, чтобы потом расплачиваться ими на кассе, действуют в любом магазине данной торговой сети по всей стране.

Новый магазин расположен на торговой площади в 805 квадратных метров по адресу Аттокурова, 2/2. Делать удобные и выгодные покупки всей семьей можно круглосуточно.

Приходите! «Globus-Базар-Коргон» будет рад каждому посетителю!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/185798/
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