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Бизнес

Как природный газ помог детям школы-интерната № 21

В октябре 2020 года школа-интернат № 21 для слабослышащих и позднооглохших детей стала одним из первых образовательных учреждений, которое перевели с угольного на газовое отопление из-за сложной экологической ситуации в Бишкеке. Благодаря этому дети учились в тепле, чистоте и комфорте в отопительный сезон 2020-2021.

Всего в школе 319 воспитанников со всех регионов Кыргызстана. Даже во время карантина дети посещали уроки — школа активно работала в офлайн-режиме.

Эркингуль Мамытова, директор школы: «2020 учебный год мы провели в тепле, потому что школа перешла на газовое отопление. Раньше, со дня основания школы, мы топили углем. Это создавало много проблем: сажа, проблемы с доставкой угля, нужно было кочегарам постоянно работать. Но с переходом на газовое отопление проблемы исчезли. В школе-интернате дети находятся круглый год и круглые сутки. И, что самое главное, теперь они учатся в тепле. Мы решили и санитарный вопрос: на территории школы больше нет сажи, и нам благодарны жильцы окрестных районов, учителя, и, особенно, родители наших учеников. Ведь детям с ограниченными возможностями здоровья нужен особый уход».

Азат Аблабеков, начальник ПТО «Бишкектеплоэнерго»: «В 2020 году наша организация реконструировала котельную в школе-интернат № 21: полностью отремонтировала здание, сделала крышу, установила дымовую трубу. Раньше котельная работала на твердом топливе — мы в год сжигали около 200 тонн угля, из которых — 40 тонн были шлаковые отходы, а в атмосферу выбрасывалось 20 тонн вредных веществ. Новые газовые котельные намного экологичнее и чище: на них не оседает сажа, а в атмосферу не попадают вредные вещества. К тому же повысился КПД — водонагревательные газовые котлы очень экономичные».

Напомним, что 27 января 2021 года мэрия Бишкека и компания «Газпром Кыргызстан» подписали меморандум об организации перевода 19 столичных котельных «Бишкектеплоэнерго» на природный газ к началу отопительного сезона 2021-2022 года. Меморандум был разработан в рамках реализации «Плана комплексных мер по улучшению экологической ситуации в Бишкеке, Сокулукском, Аламединском районах Чуйской области на 2021-2023 годы».
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/184644/
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Как природный газ помог детям школы-интерната &#8470;&nbsp;21 Как природный газ помог детям школы-интерната № 21
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