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Бизнес

Смотрите Лигу чемпионов на канале Q Sport Arena в приложении O!TV

Скачивайте приложение O!TV, включайте телеканал Q Sport Arena и смотрите прямые эфиры Лиги чемпионов!

Пропустить это событие никак нельзя. В плей-офф вышли 16 лучших футбольных команд. Первые четыре пары уже сыграны.

Сохраните и запомните время двух следующих матчей:

  • 24 февраля в 1:50 «Атлетико Мадрид» — «Челси»;
  • 25 февраля в 1:50 «Боруссия Менхенгладбах» — «Манчестер Сити».

1) Скачайте O!TV по ссылке.
2) Подключите пакет «O!TV Премиум». Наберите *750*3# всего за 7 сомов в день.
3) Включите телеканал Q Sport Arena.

Все матчи начинаются в 01.50 по бишкекскому времени. Ответные матчи состоятся через три недели. Впереди все самое интересное!

Поддержи любимую команду вместе с O!TV.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/184332/
просмотров: 208
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