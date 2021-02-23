Смотрите Лигу чемпионов на канале Q Sport Arena в приложении O!TV

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Пропустить это событие никак нельзя. В плей-офф вышли 16 лучших футбольных команд. Первые четыре пары уже сыграны.

Сохраните и запомните время двух следующих матчей:

24 февраля в 1:50 «Атлетико Мадрид» — «Челси»;

25 февраля в 1:50 «Боруссия Менхенгладбах» — «Манчестер Сити».

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Все матчи начинаются в 01.50 по бишкекскому времени. Ответные матчи состоятся через три недели. Впереди все самое интересное!