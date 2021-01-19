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Бизнес

MegaCom дарит скидку в 39 сомов на поездку в комфортабельном MegaTaxi!

Получите промокод и используйте бонус в размере 39 сомов на поездку в комфортабельном MegaTaxi!

Как получить промокод?

·​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​​Отправьте слово «Мегатакси» или «Megataxi» в WhatsApp по номеру: +996 555 500 000 или перейдите по ссылке: bit.ly/mgtxaction.
·​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​В ответ вы получите промокод.

Как активировать промокод?

·​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Зайдите в приложение MegaTaxi;
·​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​в меню выберите «Оплата»;
·​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​введите промокод и нажмите «Сохранить»;
·​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​обновите страничку;
·​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​включите галочку «Оплата бонусами»;
·​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ваш промокод активирован! Вам будет начислено 39 бонусных сомов на общую сумму поездки.

Готово! Наслаждайтесь поездкой и прекрасным видом на любимый город по самой выгодной цене.

Важно! Чтобы использовать бонус и получить скидку на поездку, необходимо включить функцию оплаты бонусами в приложении MegaTaxi.

Промокод действителен в течение двух часов после получения.

Количество доступных ежедневных активаций промокодов ограничено и составляет 100 активаций в день. Промокоды доступны с 7.30 до 20.00. Акция действует с 20 января по 18 февраля 2021 года.​
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/180496/
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