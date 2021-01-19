MegaCom дарит скидку в 39 сомов на поездку в комфортабельном MegaTaxi!

Получите промокод и используйте бонус в размере 39 сомов на поездку в комфортабельном MegaTaxi!
Как получить промокод?
· Отправьте слово «Мегатакси» или «Megataxi» в WhatsApp по номеру: +996 555 500 000 или перейдите по ссылке: bit.ly/mgtxaction.
· В ответ вы получите промокод.
Как активировать промокод?
· Зайдите в приложение MegaTaxi;
· в меню выберите «Оплата»;
· введите промокод и нажмите «Сохранить»;
· обновите страничку;
· включите галочку «Оплата бонусами»;
· ваш промокод активирован! Вам будет начислено 39 бонусных сомов на общую сумму поездки.
Готово! Наслаждайтесь поездкой и прекрасным видом на любимый город по самой выгодной цене.
Важно! Чтобы использовать бонус и получить скидку на поездку, необходимо включить функцию оплаты бонусами в приложении MegaTaxi.
Промокод действителен в течение двух часов после получения.
Количество доступных ежедневных активаций промокодов ограничено и составляет 100 активаций в день. Промокоды доступны с 7.30 до 20.00. Акция действует с 20 января по 18 февраля 2021 года.