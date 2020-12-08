В Dos Credobank снижены тарифы на денежные переводы через систему «ЮНИСТРИМ»

До 31 декабря во всех отделениях Dos Credobank денежные переводы по системе «ЮНИСТРИМ» можно отправить по сниженной комиссии.
С 5 по 31 декабря 2020 года для клиентов Dos Credobank действуют сниженные тарифы на денежные переводы в Россию, Беларусь, Казахстан и Грузию.
Так, на переводы до 100 тысяч рублей, или 1500 USD/EUR комиссия составит всего 0,75 процента. Максимальный размер комиссии не превысит 750 RUB, или 15USD/EUR. Ранее комиссия, напомним, составляла 0,95 процента.
«Завершается год, и в канун новогодних праздников денежные переводы становятся одной из самых востребованных услуг. Поэтому совместно с партнерами из «ЮНИСТРИМ» мы предлагаем нашим клиентам скидки на денежные переводы по самым популярным направлениям», — отметил Азиз Сайпидинов, директор департамента продаж Dos Credobank.
Денежные переводы можно отправить во всех отделениях Dos Credobank.
Кроме того, напомним, в Dos Credobank работают три круглосуточных отделения:
- ГУМ «Чынар», проспект Чуй, 92 (вход с улицы Шопокова), 1-й этаж;
- ТАЦ «Весна», улица Акиева, 66 (пересекает улицу Токтогула), 1-й этаж;
- город Ош, улица Курманжан Датки, 211з (ориентир улица Араванская).