В Dos Credobank снижены тарифы на денежные переводы через систему «ЮНИСТРИМ»

До 31 декабря во всех отделениях Dos Credobank денежные переводы по системе «ЮНИСТРИМ» можно отправить по сниженной комиссии.

С 5 по 31 декабря 2020 года для клиентов Dos Credobank действуют сниженные тарифы на денежные переводы в Россию, Беларусь, Казахстан и Грузию.

Так, на переводы до 100 тысяч рублей, или 1500 USD/EUR комиссия составит всего 0,75 процента. Максимальный размер комиссии не превысит 750 RUB, или 15USD/EUR. Ранее комиссия, напомним, составляла 0,95 процента.

«Завершается год, и в канун новогодних праздников денежные переводы становятся одной из самых востребованных услуг. Поэтому совместно с партнерами из «ЮНИСТРИМ» мы предлагаем нашим клиентам скидки на денежные переводы по самым популярным направлениям», — отметил Азиз Сайпидинов, директор департамента продаж Dos Credobank.

Денежные переводы можно отправить во всех отделениях Dos Credobank.

Кроме того, напомним, в Dos Credobank работают три круглосуточных отделения: