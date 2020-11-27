Приглашаем посетить выставку «Сын гармонии, поэт»

Начала работу новая онлайн-выставка «Сын гармонии, поэт», посвященная жизни и творчеству великого русского поэта Серебряного века Александра Александровича Блока (1880-1921).

Выставка представляет более 30 уникальных экспонатов, связанных с талантливым литератором, прочно вошедшим в историю и культуру России, среди которых автографы рукописей, живописные портреты, фотоматериалы конца XIX — начала XX веков.

Проект осуществлен Международным институтом образования и развития и Институтом гуманитарного образования и тестирования (Москва) при финансовой поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Выставка продлится до 31 декабря 2020 года.

Ознакомиться с экспонатами выставки можно бесплатно на сайте https://www.vystavkablok.kg/