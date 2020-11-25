Все для любимых покупателей. Globus «Балыкчы» стал больше!

6 ноября в Балыкчи недалеко от прежней локации открылся новый, вдвое больше прежнего, супермаркет Globus.

Теперь магазин расположен по адресу: улица Абдрахманова, 13/2. Это буквально в нескольких шагах от прежней локации. Но зато сколько выигрывают жители и гости города от таких изменений.

Торговая площадь магазина увеличилась в два раза! Если раньше это были скромные 520 квадратных метров, то теперь Globus занимает 1030! Это значит, что делать покупки в супермаркете теперь вдвойне комфортнее.

Удобство, широкий ассортимент и низкие цены — отличительные черты маркетов Globus. А в новом магазине в Балыкчи этого стало в два раза больше. Да и заезжать за покупками теперь стало еще удобнее — построена удобная парковка.

К тому же для жителей и гостей Балыкчи действуют приятные акции, скидки и бонусы, программы лояльности.

Globus заботится о здоровье своих покупателей и соблюдает все санитарные нормы. А еще узнать о выгодных предложениях любимой сети супермаркетов или задать вопросы можно с помощью Telegram-бота.

В декабре сеть магазинов Globus будет дополнена еще двумя магазинами — Globus ЦУМ в Бишкеке и Globus в Узгене.