Приглашаем на мастер-класс для учителей русского языка и литературы

Институт гуманитарного образования и тестирования и Институт международного права и экономики имени А.С.Грибоедова при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации проводит в Кыргызстане мастер-класс для учителей русского языка и литературы «Изучаем русский язык — узнаем Россию».

Мероприятие будет проведено в два этапа — дистанционный и очный.

Дистанционный этап

26 ноября 2020 года с 17.00 (время Кыргызстана) — мастер-класс кандидата филологических наук, доцента, заведующей кафедрой литературы и методики ее преподавания Пензенского государственного университета А.А.Тимаковой «Теория и практика проектной деятельности при изучении русского языка и литературы».

27 ноября 2020 года с 17.00 мастер-класс кандидата педагогических наук, профессора кафедры литературы и методики ее преподавания Пензенского государственного университета Г.В.Пранцовой «Современные стратегии работы с текстами различных стилей и жанров (историко-культурный и ценностный контекст художественных произведений, стратегии чтения и представление методики их использования в учебной деятельности)».

Мастер-классы пройдут в системе Zoom. Продолжительность каждого мастер-класса — два академических часа.

Видеозаписи материалов после проведения мастер-классов будут размещены на специально созданном сайте мероприятия https://www.izuchaem-russkij.kg/.

Очный этап

Место проведения очного этапа: Ошский государственный университет, факультет русской филологии, круглый зал (город Ош, проспект Масалиева, 91А).

Дата и время проведения очного этапа: 5 декабря 2020 года, 9.30–14.00.

Педагогам, принявшим участие в дистанционных и очных общедоступных мероприятиях, выдадут сертификаты.

Желающие принять участие в дистанционном и очном этапах должны до 26 ноября заполнить регистрационную форму участников мероприятий, размещенную на сайте, и выслать ее по электронному адресу ivb40@yandex.ru. Дальнейшее оповещение о мероприятиях будет осуществляться на электронные почты зарегистрированных участников, а также через сайт мероприятий.