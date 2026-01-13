Бишкекчан приглашают на мастер-класс по пошиву и вышивке пояса белдемчи под руководством члена Союза художников Кыргызстана, дизайнера и мастерицы, передающей традиционный опыт из поколения в поколение, Турар Турганалы. Об этом сообщает Минкультуры.

По его данным, на мастер-классе участники смогут открыть секреты создания белдемчи и развить мастерство в творческой атмосфере с профессиональным наставником.

Фото Минкультуры

Мероприятие состоится 17 января в 11.00 в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева. Стоимость — 300 сомов (билеты в кассе музея).

С собой нужно взять ткань (бархат или вельвет), мулине, иголки и ножницы.