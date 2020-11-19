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Бизнес

ПРЕМИАЛЬНЫЕ номера О! со СКИДКОЙ до 90 процентов — только один день

Такое бывает только раз в году — возможность приобрести премиальный номер О! со СКИДКОЙ до 90%.

Мобильный оператор О! объявляет акцию «Черная пятница» на ПРЕМИАЛЬНЫЕ НОМЕРА категории Gold, VIP и Platinum!

Акция пройдет только один день, 20 ноября 2020 года, в эту пятницу.

В цифрах номера можно отразить знаменательную дату и подарить близкому человеку. Красивые номера удобны в бизнесе, потому что легко запоминаются, они отлично смотрятся на визитке и легко набираются.

Вдруг заветная комбинация еще свободна? Спешите в ближайший магазин O!Store, чтобы воспользоваться суперпредложением!

Решили сменить оператора мобильной связи? Сейчас самое время, ведь вы можете получить точную копию вашего номера со скидкой до 90 процентов. Чтобы узнать, свободен ли желаемый номер, позвоните на номер услуги «Добро пожаловать!» 0 500 000 500 (тарификация согласно условиям вашего тарифа). А лучше — поспешите в ближайший O!Store.

Если вы уже абонент О!, то можете проверить доступность желаемого номера самостоятельно. Для этого необходимо набрать команду *212*новый номер в формате 0ХХХAAAAAA#. Если номер свободен, купить его можно не выходя из дома с помощью услуги «Мой новый номер», главное, чтобы на вашем балансе была достаточная сумма. Стоимость номеров премиальных категорий Gold, VIP и Platinum со скидкой до 90 процентов составит*:

*Самые красивые и редкие комбинации номеров категории Platinum будут доступны только на сайте онлайн-аукциона vipnomer.o.kg. Подробности во всех магазинах O!Store.

Успейте первым забрать свой номер!

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/173730/
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