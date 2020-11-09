Станцуй и выиграй классные призы в конкурсе от организации туризма Кореи

Представительство организации туризма Кореи в Алматы устраивает конкурс на лучший танцевальный видеоролик «Почувствуй ритм Кореи» для представителей трех стран — Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

Конкурс проходит с 5 ноября по 20 декабря, победители получат сертификаты номиналом от $500 до $1 тысячи за 1-3-е места.

Начните знакомство с Южной Кореей не выходя из дома! Участвовать в конкурсе имеют право дееспособные граждане Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана старше 16 лет.

Для тех, кто желает почувствовать необыкновенный ритм Кореи и получить крутые призы, есть только три условия: Посмотреть на сайте koreatouronline.net Seoul, Busan, Jeonju. Подписаться на страницу @kntoalmaty в Instagram. Сделать Cover Dance танца из видеороликов и опубликовать у себя в ленте Instagram c хештегами #2020feeltherhythmofkorea, #kntoalmaty. 20 декабря будут определены три победителя.

Обладатель 1-го места получит онлайн-сертификат на сумму $1 тысяча. За 2-е место полагается сертификат на $800. Занявшему 3-е место вручат сертификат на $500.

Победителей будут выбирать по количеству лайков за опубликованные видеоролики танцев. Еженедельный рейтинг можно смотреть каждую пятницу на сайте koreatouronline.net. Кроме того, по возникшим вопросам можно обращаться по телефонному номеру +77273440972.