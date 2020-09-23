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Бизнес

DCB Market дарит положительные эмоции

С наступлением осени каждый задумывается об уюте и тепле в своем доме, ведь в прохладную погоду хочется оставаться дома. Этой осенью DCB Market готов прийти на помощь в поддержании положительного эмоционального состояния каждого из вас. Готовы следовать советам?

Совет 1. Пора приобрести кофемашину и готовить себе кофе по утрам вместо ожидания своей дозы энергии в кофейне.

Совет 2. Лучшее наслаждение приносит просмотр любимых фильмом в тепле и уюте с проектором пока закрыты кинотеатры.

Совет 3. Не хочется вставать с кровати и быть в тепле в постели? Совершайте серфинг по интернету с ноутбуком.

Совет 4. Лучше поздно, чем никогда. Начните прокачивать навыки фотографа, сохраните воспоминания и приятные моменты с помощью фотоаппаратов.

Совет 5. А если домашняя жизнь наскучила, прикупите себе палатку, спальный мешок, термос и почувствуйте атмосферу экстремального похода.

Добро пожаловать на DCB Market за эмоциями и уютом. Вместе тепло встретим осень-2020, еще и с приятными подарками.

Ведь на www.dcb.kg/market все еще действует акция: купите любой товар на маркетплейсе от 10 тысяч сомов и выше и получите в подарок 500 сомов на баланс вашего телефона! Акция действует для всех операторов сотовой связи. Зачисление на баланс телефона проводится в будние дни.

При возникновении вопросов вы можете обратиться в службу поддержки маркетплейса по короткому номеру 9090 (звонок с мобильного по Кыргызстану бесплатный). Время работы службы поддержки маркетплейса: с понедельника по воскресенье, с 09.00 до 20.00.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/166181/
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