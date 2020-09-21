17:02
USD 79.04
EUR 93.73
RUB 1.05
Бизнес

Как бороться с высокой температурой у детей?

Повышение температуры — это самый частый признак развития инфекционных и некоторых других заболеваний у детей. Многие причины могут вызвать повышение температуры тела у ребенка: от распространенных детских болезней, таких как ветряная оспа и тонзиллит, до реакции на прививки.

Повышение температуры тела является врожденным защитным механизмом, с помощью которого организм стимулирует работу защитных факторов иммунной системы. Также повышенная температура внутренней среды организма сама по себе может приводить к инактивации или гибели возбудителей многих болезней.

Помните, что температура тела каждого человека в норме меняется на 1-2 градуса в течение дня и может отличаться в зависимости от возраста, уровня активности и других факторов.

Таким образом, повышение температуры — это индикатор того, что на организм произошла какая-то атака микробов, вирусов или других факторов, и организм на нее реагирует, дает «ответ». Гораздо хуже, когда бактерии или вирусы атакуют, а температура не поднимается (то есть иммунного ответа или нет, или он недостаточный).

А применение жаропонижающих средств целесообразно при температуре выше 38,5 градуса. Если температура тела ниже, то сбивать ее не рекомендуется, также не стоит применять лекарства регулярно вне зависимости от уровня температуры.

При выборе жаропонижающего лекарственного средства для детей всегда нужно учитывать эффективность и безопасность препарата. Одним из самых эффективных и безопасных антипиретиков являются препараты ибупрофена, например суспензии «Ибуфен», которые обеспечат эффективный и безопасный контроль над температурой тела у малышей и которые удобны в применении. Также суспензии «Ибуфен» не содержат сахара, красителей и имеют приятный вкус, что немаловажно для детей.

Имеются противопоказания, перед применением требуется консультация специалиста.

KG3.3.534.06552.-2019.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/165848/
просмотров: 539
Версия для печати
Материалы по теме
Поговорим об инсульте
Сердечно-сосудистые заболевания и COVID-19
Лечение онлайн. Как это работает?
Как избежать инфаркта?
Дыши в любом положении
Как выбрать оптимальное жаропонижающее средство для детей?
Вам надо сходить в больницу? Это можно сделать онлайн!
Выбор жаропонижающего препарата при снижении высокой температуры у детей
На пути благотворительности. Фармацевтическая компания, которая помогает
Зачем разжижать кровь при COVID-19?
Популярные новости
Успейте пройти онлайн-идентификацию в&nbsp;&laquo;ЭЛСОМ&raquo; до&nbsp;1&nbsp;октября Успейте пройти онлайн-идентификацию в «ЭЛСОМ» до 1 октября
История, которая никого не&nbsp;оставит равнодушным История, которая никого не оставит равнодушным
Вместе&nbsp;&mdash; к&nbsp;знаниям! MegaCom продолжает снимать видеоуроки для детей Вместе — к знаниям! MegaCom продолжает снимать видеоуроки для детей
Мобильный оператор&nbsp;О! награжден за&nbsp;вклад в&nbsp;развитие экономики Кыргызстана Мобильный оператор О! награжден за вклад в развитие экономики Кыргызстана
Бизнес
Оплачивайте аренду учебников онлайн! Оплачивайте аренду учебников онлайн!
Мобильный оператор&nbsp;О! награжден за&nbsp;вклад в&nbsp;развитие экономики Кыргызстана Мобильный оператор О! награжден за вклад в развитие экономики Кыргызстана
Как бороться с&nbsp;высокой температурой у&nbsp;детей? Как бороться с высокой температурой у детей?
История, которая никого не&nbsp;оставит равнодушным История, которая никого не оставит равнодушным
21 сентября, понедельник
17:00
Оплачивайте аренду учебников онлайн! Оплачивайте аренду учебников онлайн!
16:52
Местные власти обязали следить, чтобы партии не собирали больше 50 человек
16:48
В Балыкчи задержали подозреваемых в ограблении женщины. Один из них член ОПГ
16:45
Премьер-министр поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима
16:38
Мобильный оператор О! награжден за вклад в развитие экономики Кыргызстана