Как бороться с высокой температурой у детей?

Повышение температуры — это самый частый признак развития инфекционных и некоторых других заболеваний у детей. Многие причины могут вызвать повышение температуры тела у ребенка: от распространенных детских болезней, таких как ветряная оспа и тонзиллит, до реакции на прививки.

Повышение температуры тела является врожденным защитным механизмом, с помощью которого организм стимулирует работу защитных факторов иммунной системы. Также повышенная температура внутренней среды организма сама по себе может приводить к инактивации или гибели возбудителей многих болезней.

Помните, что температура тела каждого человека в норме меняется на 1-2 градуса в течение дня и может отличаться в зависимости от возраста, уровня активности и других факторов.

Таким образом, повышение температуры — это индикатор того, что на организм произошла какая-то атака микробов, вирусов или других факторов, и организм на нее реагирует, дает «ответ». Гораздо хуже, когда бактерии или вирусы атакуют, а температура не поднимается (то есть иммунного ответа или нет, или он недостаточный).

А применение жаропонижающих средств целесообразно при температуре выше 38,5 градуса. Если температура тела ниже, то сбивать ее не рекомендуется, также не стоит применять лекарства регулярно вне зависимости от уровня температуры.

При выборе жаропонижающего лекарственного средства для детей всегда нужно учитывать эффективность и безопасность препарата. Одним из самых эффективных и безопасных антипиретиков являются препараты ибупрофена, например суспензии «Ибуфен», которые обеспечат эффективный и безопасный контроль над температурой тела у малышей и которые удобны в применении. Также суспензии «Ибуфен» не содержат сахара, красителей и имеют приятный вкус, что немаловажно для детей.

Имеются противопоказания, перед применением требуется консультация специалиста.

KG3.3.534.06552.-2019.