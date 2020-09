realme — производитель смартфонов, являющийся частью китайской группы компаний BBK, куда также входят Oppo, Vivo и One Plus. Основанный в мае 2018 года бренд realme стремительно ворвался на мировые рынки и сейчас популярность бренда безостановочно растет, на текущий момент число поклонников realme достигло 35 миллионов. Две трети из них — молодежь в возрасте до 25 лет, оценившая бренд за высокую производительность в сочетании со стильным дизайном. Войдя в топ-7 мировых брендов смартфонов, realme получил статус «убийцы» Xiаomi, способный обогнать его по продажам уже в ближайшем будущем.

К каждому рынку realme подходит индивидуально, учитывая особенности культуры потребления и представляя продукцию, которая соответствует требованиям покупателей. Компания делает акцент на высокой производительности, стильном дизайне и низкой стоимости, являясь создателем трендов на рынке технологий.

Для рынка Кыргызстана, realme представляет линейку смартфонов realme 6 и C серии: realme 6, realme 6i и realme 6 Pro на операционной системе Android 10, а также бюджетные гейминговые смартфоны realmeC2, C3, C11.