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Бизнес

realme — новый ТОП среди смартфонов за свою стоимость

realme  производитель смартфонов, являющийся частью китайской группы компаний BBK, куда также входят Oppo, Vivo и One Plus. Основанный в мае 2018 года бренд realme стремительно ворвался на мировые рынки и сейчас популярность бренда безостановочно растет, на текущий момент число поклонников realme достигло 35 миллионов. Две трети из них — молодежь в возрасте до 25 лет, оценившая бренд за высокую производительность в сочетании со стильным дизайном. Войдя в топ-7 мировых брендов смартфонов, realme получил статус «убийцы» Xiаomi, способный обогнать его по продажам уже в ближайшем будущем.

К каждому рынку realme подходит индивидуально, учитывая особенности культуры потребления и представляя продукцию, которая соответствует требованиям покупателей. Компания делает акцент на высокой производительности, стильном дизайне и низкой стоимости, являясь создателем трендов на рынке технологий.

Для рынка Кыргызстана, realme представляет линейку смартфонов realme 6 и C серии: realme 6, realme 6i и realme 6 Pro на операционной системе Android 10, а также бюджетные гейминговые смартфоны realmeC2, C3, C11.

realme 6 — первый смартфон в своем классе с экраном 90 герц, что означает самую плавную смену отображаемой картинки на дисплее.

Камера с разрешением 64 мегапикселя позволяет делать насыщенные кадры с высокой детализацией, исключая шумы. Смартфон работает на мощном процессоре для игр MediaTek Helio G90T, в совокупности с программной оболочкой и остальным железом это делает его самым производительным в бюджетном сегменте. Также в комплектации из коробки зарядка на 30 ватт, заряжающая смартфон до 100 процентов всего за 55 минут, самая быстрая в своем классе.

realme 6i — realme 6i оснащен квадрокамерой, емкой батарей и мощным процессором Helio G80. Батарея емкостью 5000 мАч дает модели отличную автономность: одного заряда хватит на двое суток работы. Смартфон обладает матовым покрытием и представлен в двух цвета — «Белое молоко» и «Зеленый чай».

realme 6 Pro — может похвастаться ультраплавным дисплеем 90 герц, квадрокамерой на 64 мегапикселя с 4 модулями и 20-кратным зумом и встроенной двойной селфи-камерой realme 6 Pro — первый смартфон на основе восьмиядерного процессора Snapdragon 720G, который является лидером в производительности на рынке.

Емкость аккумулятора в 4300 мАч гарантирует полтора дня работы от одного заряда.

realme C11 получил сверхмощный аккумулятор емкостью 5000 мАч, что в сочетании с аппаратными и программными возможностями экономии энергии гарантирует более 727 часов работы на одной зарядке в режиме ожидания или же более 20 часов просмотра онлайн-видео! Диагональ экрана у смартфона составляет 6,5 дюйма. Качество дисплея HD+ обеспечивает комфорт вне зависимости от того, что вы делаете: читаете, смотрите фильмы или играете в видеоигры.

В Кыргызстане смартфоны realme серии можно приобрести в следующих магазинах:

Мой телефон
Mega Store
Beeline.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/165455/
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