Самые недооцененные смартфоны 2023 года назвал Android Authority

В издание Android Authority назвали самые недооцененные смартфоны 2023 года. Список опубликован на сайте медиа.

По мнению экспертов, некоторые хорошие устройства, выпущенные в 2023 году, оказались незамеченными многими пользователями. В числе первых специалисты отметили ASUS Zenfone 10, оценив его за компактный 5,9-дюймовый дисплей и мощный процессор.

Также в материале выделили Honor Magic 5 Pro, который соответствует «всем требованиям, предъявляемым к топовым смартфонам». Кроме того, авторы выбрали Lenovo ThinkPhone, ориентированный на нишевых пользователей, но получивший выдающиеся характеристики.

Среди незамеченных потребителями устройств журналисты также отметили Motorola Edge Plus: телефон отличается наличием версии с 512 гигабайтами встроенной памяти, оцененной в $799. Также в списке указали смартфон с подсветкой Nothing Phone 2 и флагман с профессиональной камерой Sony Xperia 1 V.