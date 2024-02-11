Зависимость от смартфона. Как понять, что ребенка пора спасать

Психолог Нуриза Батырбекова рассказала 24.kg о последствиях зависимости детей от гаджетов, как ее определить и каким образом с ней бороться.
Как понять, что у ребенка зависимость от телефона?
— Только через постоянное и внимательное наблюдение. Родители или родные должны обратить внимание на то, как ребенок контролирует использование телефона.
Первые тревожные признаки — он постоянно хочет быть с гаджетом.
Если ему не отдавать смартфон, раздражается, плачет, обижается. При этом начинают страдать другие аспекты его жизни — учеба, семья и социальные контакты. Ребенок теряет интерес к чтению или другим предметам.
Или ребенок замыкается, мало общается даже с родителями — это показатель того, что у него появилась зависимость. В это время только телефон является источником комфорта и безопасности.
Какие опасности у такой зависимости?
— Зависимость от смартфона нельзя свести просто к чрезмерному использованию гаджетов. Это комплексное состояние, которое негативно влияет на различные аспекты жизни ребенка.
Особую озабоченность и тревогу вызывает механизм быстрого дофамина, который активизируется при использовании телефонов.
- Дофамин — один из основных нейротрансмиттеров в мозге, который играет ключевую роль в регулировании множества функций, включая движение, мотивацию, вознаграждение и удовлетворение.
Это мгновенное удовлетворение от социальных сетей, видеоигр и других приложений создает иллюзию непрерывного потока стимулов, которые мгновенно вознаграждают и вовлекают ребенка в процесс постоянного воздействия. После мозг начинает ожидать таких же быстрых вознаграждений в других сферах жизни, что усиливает зависимость и ухудшает способность к саморегуляции.
Какие могут быть последствия у такой зависимости?
— Они многочисленные и могут оказывать долгосрочное влияние на развитие ребенка: повышенная тревожность, депрессия, проблемы с концентрацией и памятью, ухудшение социальных навыков. В итоге дети:
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игнорируют окружающих и события вокруг себя, предпочитая взаимодействие с виртуальными миром;
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проявляют раздражительность, тревожность или даже агрессию, когда телефон стал основным источником удовлетворения и комфорта. Это можно интерпретировать как социальную изоляцию;
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получают различные расстройства сна;
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сталкиваются с поведенческими эмоциональными проблемами, которые проявляются симптомами тревоги, депрессии и низкой самооценки. Дети могут стать менее активными, проявлять меньше интереса к прежним увлечениям и хобби.
Конечно, это далеко не все проблемы. Важно отметить, что каждый ребенок уникален и проявления зависимости могут варьироваться.
Родителям и родным следует обращать внимание на такие признаки и при необходимости обращаться за профессиональной помощью, чтобы помочь ребенку восстановить баланс и здоровое взаимодействие с технологиями.
Что делать?
— Чтобы справиться с такой ситуацией, надо вести открытые переговоры с ребенком, разговаривать с ним, уделять много внимания. Секции, кружки, занятия спортом — отличный способ переключить внимание. Важен пример родителей: если они также проводят все время с гаджетами, ребенка сложно будет убедить отказаться от смартфона или компьютера.
Если это не помогает, необходимо срочно обращаться к специалистам, которые могут оказать комплексную поддержку. Главное — не затягивать. И не надо бояться обращаться к психологам и психотерапевтам.
Справка 24.kg
Номофобия — страх остаться без телефона. Так принято называть болезнь, зависимость от смартфона в современном обществе. Термин придуман в 2010 году и является аббревиатурой англоязычной фразы NO MOBILE PHONE PHOBIA.
По статистическим данным, около 10 процентов людей зависимы от телефона, при этом 70 процентов жителей нашей планеты, у которых есть смартфон, не расстаются с ним вовсе.