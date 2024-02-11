Зависимость от смартфона. Как понять, что ребенка пора спасать

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Сейчас для многих не является большим сюрпризом, что двух- или трехлетний ребенок легко управляется с мобильным телефоном. Более того, многие родители даже гордятся этим. Однако то, что их радует, может оказаться серьезной проблемой в будущем. Сейчас все больше и больше детей сталкиваются с тяжелой зависимостью от смартфонов.

Психолог Нуриза Батырбекова рассказала 24.kg о последствиях зависимости детей от гаджетов, как ее определить и каким образом с ней бороться.

Фото Нуризы Батырбековой. Психолог

Как понять, что у ребенка зависимость от телефона? — Только через постоянное и внимательное наблюдение. Родители или родные должны обратить внимание на то, как ребенок контролирует использование телефона. Первые тревожные признаки — он постоянно хочет быть с гаджетом. Если ему не отдавать смартфон, раздражается, плачет, обижается. При этом начинают страдать другие аспекты его жизни — учеба, семья и социальные контакты. Ребенок теряет интерес к чтению или другим предметам. Или ребенок замыкается, мало общается даже с родителями — это показатель того, что у него появилась зависимость. В это время только телефон является источником комфорта и безопасности.

Какие опасности у такой зависимости? — Зависимость от смартфона нельзя свести просто к чрезмерному использованию гаджетов. Это комплексное состояние, которое негативно влияет на различные аспекты жизни ребенка. Особую озабоченность и тревогу вызывает механизм быстрого дофамина, который активизируется при использовании телефонов. Дофамин — один из основных нейротрансмиттеров в мозге, который играет ключевую роль в регулировании множества функций, включая движение, мотивацию, вознаграждение и удовлетворение. Это мгновенное удовлетворение от социальных сетей, видеоигр и других приложений создает иллюзию непрерывного потока стимулов, которые мгновенно вознаграждают и вовлекают ребенка в процесс постоянного воздействия. После мозг начинает ожидать таких же быстрых вознаграждений в других сферах жизни, что усиливает зависимость и ухудшает способность к саморегуляции.

Какие могут быть последствия у такой зависимости? — Они многочисленные и могут оказывать долгосрочное влияние на развитие ребенка: повышенная тревожность, депрессия, проблемы с концентрацией и памятью, ухудшение социальных навыков. В итоге дети: игнорируют окружающих и события вокруг себя, предпочитая взаимодействие с виртуальными миром;

проявляют раздражительность, тревожность или даже агрессию, когда телефон стал основным источником удовлетворения и комфорта. Это можно интерпретировать как социальную изоляцию;

получают различные расстройства сна;

сталкиваются с поведенческими эмоциональными проблемами, которые проявляются симптомами тревоги, депрессии и низкой самооценки. Дети могут стать менее активными, проявлять меньше интереса к прежним увлечениям и хобби. Конечно, это далеко не все проблемы. Важно отметить, что каждый ребенок уникален и проявления зависимости могут варьироваться. Родителям и родным следует обращать внимание на такие признаки и при необходимости обращаться за профессиональной помощью, чтобы помочь ребенку восстановить баланс и здоровое взаимодействие с технологиями.

Что делать? — Чтобы справиться с такой ситуацией, надо вести открытые переговоры с ребенком, разговаривать с ним, уделять много внимания. Секции, кружки, занятия спортом — отличный способ переключить внимание. Важен пример родителей: если они также проводят все время с гаджетами, ребенка сложно будет убедить отказаться от смартфона или компьютера. Если это не помогает, необходимо срочно обращаться к специалистам, которые могут оказать комплексную поддержку. Главное — не затягивать. И не надо бояться обращаться к психологам и психотерапевтам.