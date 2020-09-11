Банк «Бай-Тушум» стал участником программы финансирования женщин (2x-Challenge)

Голландский банк развития и предпринимательства (FMO) подтвердил соответствие банка «Бай-Тушум» международной двухзадачной программе финансирования женщин (2x-Challenge).

FMO стал участником инвестиционной двухзадачной международной инициативы финансирования женщин по всему миру.

«Мы всегда стремимся поддерживать женщин через наши проекты. Для того чтобы оказать еще большее содействие в расширении экономических прав и возможностей женщин, FMO принял участие в двухзадачной международной инициативе. Она направлена на финансирование предприятий, в которых продвигается гендерное равенство. Общая сумма кредитования в рамках данной программы к 2020 году должна достигнуть $3 миллиардов», — сообщают в финансовом институте.

В рамках инициативы одним из партнеров FMO станет банк «Бай-Тушум», который показал соответствие сразу по двум критериям по направлению «Лидерства».

«Банк «Бай-Тушум» может претендовать на участие в категории «Лидерство». Так как в составе высшего руководства компании 43 процента — женщины. Кроме того, они заметно представлены в топ-менеджменте банка. В этой связи «Бай-Тушум» будет представлен на портале международной инициативы как пример хорошей практики в финансовом секторе КР», — подчеркивают в FMO.

Решение о включении банка в список компаний, поддерживающих женщин в своей работе, полностью обоснованно.

В «Бай-Тушум» на сегодняшний день в рамках сотрудничества с KIVA кредитный портфель финансирования женщин оценивается в 125 миллионов сомов.

Кроме того, по линии Азиатского банка развития на текущий момент профинансированы проекты по линии женского предпринимательства более чем на 742 тысячи сомов.

«Выбор банка для участия в 2x-Challenge является свидетельством решительной приверженности расширению экономических прав и возможностей женщин. Мы рады приветствовать «Бай-Тушум» в нашем портфолио», — заключили в Голландском банке развития.

Добавим, 9 июня 2018 года финансовые институты развития G7 объявили о 2х-Challenge — смелом обязательстве мобилизовать $3 миллиарда к 2020-му для инвестиций в бизнес и фонды, способствующие гендерному равенству.

«Число женщин, представленных в бизнесе, ежегодно растет. Банк «Бай-Тушум» постоянно поддерживает женское предпринимательство через специальные программы финансирования, и это в настоящее время является мировым трендом», — подчеркнул председатель правления банка Максатбек Ишенбаев.

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Голландский банк развития и предпринимательства — ведущий инвестор, поддерживающий устойчивое развитие частного сектора в странах с развивающейся экономикой, а также финансирует амбициозные проекты предпринимателей. FMO не только финансирует, но и помогает бизнесу развиваться по принципам прозрачности и социальной ответственности.

FMO уделяет первоочередное внимание трем основным секторам: финансовые институты, энергетика и агробизнес, продовольствие и вода. FMO является одним из крупнейших мировых двусторонних банков развития частного сектора с портфелем инвестиций в размере €10,4 миллиарда и охватывающим более 85 стран мира. Дополнительная информация на сайте.