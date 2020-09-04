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Бизнес

РКФР пять лет: тысячи проектов, десятки тысяч рабочих мест

 

Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР) пять лет на рынке Кыргызстана. Невзирая на сложные экономические условия в 2015 году и низкую платежеспособность предпринимателей, фонду удалось запустить программы кредитования и сформировать портфель потенциальных клиентов.

За эти годы фонд развития профинансировал около 70 крупных и 2,6 тысячи проектов малого и среднего бизнеса. Более $400 миллионов пошли на развитие бизнеса и предпринимательства в Кыргызстане, создавались новые рабочие места, шли отчисления в бюджет республики. В том числе благодаря взятым кредитам местный бизнес осваивает и новые возможности – выходит на рынки стран Евразийского экономического союза.

Проценты снижены!

В Кыргызстане много перспективных отраслей экономики, есть ресурсы для их развития и люди, готовые ими заниматься. Первая проблема, встающая перед предпринимателями, — это, конечно, деньги. Многие готовы брать кредиты, но, к сожалению, сроки кредитов и процентные ставки отпугивают потенциальных клиентов коммерческих банков. 

Главное отличие же кредитов Российско-Кыргызского фонда – низкие процентные ставки.

С начала своей работы РКФР финансирует коммерческие банки, предоставляя им средства для выдачи кредитов малому и среднему бизнесу. Вместо кредитов под 22,5 процента в сомах и 15,3 процента в долларах бизнесмены начали получать займы под 12 процентов годовых в сомах и 5 процентов – в долларах США на срок до пяти лет.

Крупные бизнес-проекты – от $1 миллиона и выше – фонд финансирует напрямую. Здесь процентная ставка и вовсе была снижена до рекордных 4 процентов годовых сроком на 5-15 лет. В течение следующих лет условия кредитования неизменно снижались. К концу 2019 года предприниматели, инвестирующие в малый и средний бизнес, получили возможность брать займы по линии РКФР в коммерческих банках страны под 9 процентов в кыргызских сомах, при этом срок предоставления кредитов увеличился до семи лет.

Расширяя географию и направления

За прошедшие пять лет существенно расширилась география проектов, профинансированных РКФР,  во всех областных городах появились консультационные центры. Наиболее экономически активными регионами ожидаемо стали Чуйская и Ошская области. Однако для облегчения доступа к кредитам фонд снизил минимальные суммы займов для отдаленных регионов.

Перечень сфер, приоритетных для кредитования, пополнился новыми направлениями. Помимо кредитования предприятий обрабатывающей, легкой промышленности, агрокомплекса и туристической сферы, фонд начал финансировать машиностроение, электронную и химическую промышленности, проекты по развитию инфраструктуры, транспортные и логистические предприятия.

Так, благодаря финансовым вливаниям РКФР в стране открыли первую со времен обретения Кыргызстаном независимости текстильную фабрику «Текстиль Транс». С ее открытием снизилась себестоимость трикотажной ткани в республике. Также в стране появилась новая малая ГЭС, кредит под строительство которой был выдан ОсОО «Тегирментинские гидроэлектростанции». На средства РКФР удалось модернизировать стратегические госпредприятия, в том числе ГП «Кыргызаэронавигация» и ОАО «Международный аэропорт «Манас». Были профинансированы проекты по модернизации сахарных заводов «Кошой» и «Каинды-Кант».

За прошедшие пять лет фонду удалось привлечь к сотрудничеству более половины из функционирующих банков страны. Если по итогам 2016 года с РКФР сотрудничали всего девять банков, то к концу 2019-го их перечень увеличился до 15 комбанков и 4 микрофинансовых организаций. Таким образом, получение кредитов стало еще более доступным для предпринимателей.

Рост выручки и новые рабочие места

Совокупная выручка предприятий и частных предпринимателей, получивших финансирование от РКФР, по итогам 2019 года составила 8,7 процента к ВВП. Это очень большая цифра, сопоставимая, к примеру, с вкладом крупнейшего золоторудного месторождения республики. 

Налоговые отчисления данных предприятий составили 5,4 миллиарда сомов – даже расходы на здравоохранение в бюджете республики и то меньше. А количество созданных рабочих мест по итогам 2019-го составило 3,4 тысячи. 

Еще один пример эффективности РКФР: сейчас капитализация фонда сопоставима с капитализации всей банковской системы республики. Если капитал банковской системы в целом по итогам 2019-го года сложился на уровне $604,1 миллиона, то собственный капитал фонда к концу 2019 года достиг $532 миллионов.

Все эти цифры лишний раз подтверждают, что у кыргызской экономики большой потенциал. Что можно создавать производства, что можно модернизировать простаивающие предприятия, доставшиеся нам еще от Советского Союза, что наши предприниматели ответственно подходят к построению бизнеса и возврату кредитных денег.

Конечно, экономика республики все еще находится на этапе становления. Развитие малого и среднего бизнеса – это фундамент ее устойчивости. Пять лет работы фонда дали практически десятую часть ВВП, и это еще не предел.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/164083/
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