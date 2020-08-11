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Бизнес

Телевидение aitv: от 50 сомов в месяц

Компания aitv network, учитывая сложившуюся ситуацию в стране и мире, возобновляет акцию «Стандарт+ Премиум» и продлевает действие пакета «Простой».

По желанию вы можете подключить один из акционных пакетов.

Теперь у абонентов есть возможность подключиться к акционному пакету «Стандарт+ Премиум» и смотреть бесплатно в течение года 31 премиальный канал.

Пакет «Премиум» добавляется к основному пакету «Стандарт» (80 каналов) и предоставляет возможность смотреть дополнительно более 30 увлекательных и интересных каналов всего за 225 сомов в месяц.

Премиальные фильмовые телеканалы вместе с познавательными будут интересны для всей семьи.

Пакет «Простой», а это более 40 интересных и разнообразных каналов, подойдет всем. Всего за 50 сомов в месяц вы можете наслаждаться просмотром рейтинговых кыргызских и зарубежных телеканалов круглосуточно и без перебоев.

Мы даем гарантию и предоставляем сервисное обслуживание! Больше вам не придется ломать голову, куда обратиться и кого позвать.

В случае поломки наши инженеры по установке устранят все неполадки.

Наш сall center проконсультирует вас по возникшим вопросам и поможет вызвать ремонтную бригаду в случае необходимости.

Установка и монтаж бесплатно (необходимо только купить оборудование).

Оставайтесь с aitv network!

Компания желает вам и вашим близким здоровья!

Оформить заявку вы можете по телефонам: 0312306111, 0556306008, 0776306008, 0703306008, WhatsApp 0770111306.

Лицензия ГАС КР 15-1314.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/161800/
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