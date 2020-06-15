Не хватает интернета? Триста гигабайтов точно хватит на все!

Новый «СУПЕРХАЙП + YouTube» от Мобильного оператора О! всего за 50 сомов в неделю.

Подключайте акцию командой *300# и получите 300 гигабайтов скоростного интернет-трафика на:

YouTube;

Instagram;

Facebook;

«ВКонтакте»;

«Одноклассники»;

WhatsApp;

Telegram.

Хотите получить целую неделю трафика БЕСПЛАТНО? Тогда подключитесь к новой линейке «Переходи на О!», активируйте акцию и получите 300 ГБ В ПОДАРОК!

Акция «СУПЕРХАЙП + YouTube» отлично подойдет, если вы:

— хотите забыть о том, что трафик может закончиться;

— очень активно пользуетесь мобильным интернетом;

— желаете иметь больше интернета, при этом вам нравится ваш текущий тариф и вы не собираетесь его менять.

Переходи на О! — это формула твоей свободы!

С подробными условиями акции вы можете ознакомиться на сайте o.kg.