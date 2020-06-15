Не хватает интернета? Триста гигабайтов точно хватит на все!
Новый «СУПЕРХАЙП + YouTube» от Мобильного оператора О! всего за 50 сомов в неделю.
Подключайте акцию командой *300# и получите 300 гигабайтов скоростного интернет-трафика на:
- YouTube;
- Instagram;
- Facebook;
- «ВКонтакте»;
- «Одноклассники»;
- WhatsApp;
- Telegram.
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Акция «СУПЕРХАЙП + YouTube» отлично подойдет, если вы:
— хотите забыть о том, что трафик может закончиться;
— очень активно пользуетесь мобильным интернетом;
— желаете иметь больше интернета, при этом вам нравится ваш текущий тариф и вы не собираетесь его менять.
Переходи на О! — это формула твоей свободы!
С подробными условиями акции вы можете ознакомиться на сайте o.kg.