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Бизнес

«СУПЕРХАЙП + YouTube» на лето — ваше море интернета!

Не хватает интернета? Триста гигабайтов точно хватит на все!

Новый «СУПЕРХАЙП + YouTube» от Мобильного оператора О! всего за 50 сомов в неделю.

Подключайте акцию командой *300# и получите 300 гигабайтов скоростного интернет-трафика на:

  • YouTube;
  • Instagram;
  • Facebook;
  • «ВКонтакте»;
  • «Одноклассники»;
  • WhatsApp;
  • Telegram.

Хотите получить целую неделю трафика БЕСПЛАТНО?

Тогда подключитесь к новой линейке «Переходи на О!», активируйте акцию и получите 300 ГБ В ПОДАРОК! 

Акция «СУПЕРХАЙП + YouTube» отлично подойдет, если вы:

— хотите забыть о том, что трафик может закончиться;
— очень активно пользуетесь мобильным интернетом;
— желаете иметь больше интернета, при этом вам нравится ваш текущий тариф и вы не собираетесь его менять.

Переходи на О! — это формула твоей свободы!

С подробными условиями акции вы можете ознакомиться на сайте o.kg.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/156102/
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