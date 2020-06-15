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Бизнес

Цифровое телевидение: более 120 каналов от 50 сомов в месяц

У вас есть прекрасная возможность подключить телевидение с ежемесячной оплатой всего в 50 сомов и смотреть более 40 интересных каналов.

В случае, если возникнет желание получить доступ к большему количеству каналов, всегда есть возможность добавить дополнительные пакеты по своему усмотрению.

Предложение ограничено.

Подключите aitv network — и две недели вы будете смотреть полный пакет совершенно бесплатно.

Наши сотрудники приедут к вам в масках и продезинфицируют руки перед тем, как начать установку оборудования. Мы серьезно относимся к угрозе здоровья наших сотрудников и абонентов.

Оставить заявку вы можете по телефонам: 0312306111, 0556306008, 0776306008, 0703306008, WhatsApp 0770111306.

Лицензия ГАС КР 15-1314.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/156010/
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