Оплати фитр-садака через MegaPay не выходя из дома!

Во время поста орозо абоненты MegaCom могут перечислить на благотворительность желаемую сумму, оплатив фитр-садака (милостыня), зекет (пожертвование) и жетим балдарга (для сирот) через мобильный кошелек MegaPay не выходя из дома.

Средства поступят на счет Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Как оплатить фитр-садака с помощью мобильного кошелька:

скачать приложение MegaPay в App Store или Google Play;

зайти в раздел «Благотворительность»;

выбрать вкладку «фитр-садака», «зекет» или «жетим балдарга»;

в строку «Реквизиты» ввести номер телефона и указать сумму пожертвования.

Готово! Воспользуйтесь возможностью совершить благое дело через мобильный кошелек MegaPay.