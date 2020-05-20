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Бизнес

Оплати фитр-садака через MegaPay не выходя из дома!

Во время поста орозо абоненты MegaCom могут перечислить на благотворительность желаемую сумму, оплатив фитр-садака (милостыня), зекет (пожертвование) и жетим балдарга (для сирот) через мобильный кошелек MegaPay не выходя из дома.

Средства поступят на счет Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Как оплатить фитр-садака с помощью мобильного кошелька:

  • скачать приложение MegaPay в App Store или Google Play;
  • зайти в раздел «Благотворительность»;
  • выбрать вкладку «фитр-садака», «зекет» или «жетим балдарга»;
  • в строку «Реквизиты» ввести номер телефона и указать сумму пожертвования.

Готово! Воспользуйтесь возможностью совершить благое дело через мобильный кошелек MegaPay.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/153300/
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