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Бизнес

Как бесплатно получить сразу 10 гигабайт интернета? Рассказываем

В рамках поддержки абонентов Мобильный оператор О! дает возможность получить 10 гигабайт интернета совершенно бесплатно, не выходя из дома и потратив на это всего несколько минут в приложении «Мой О!». Достаточно принять участие в пилотном проекте удаленной онлайн-идентификации электронного кошелька «О!Деньги», выполнить ряд простых действий и готово!

Получить 10 гигабайт бесплатного интернета просто!

  1. Скачайте и установите приложение «Мой О!» из App Store или Google Play (или обновите его до последней версии).

  2. Авторизуйтесь в приложении «Мой О!» и выберите раздел «О!Деньги».

  3. Если ваш электронный кошелек не идентифицирован, то на главном экране вы увидите предложение пройти идентификацию.

  4. Заполните онлайн-заявку.

Акция действует для абонентов тарифных линеек «Переходи на О!», «Твой Суперноль» и «Твой ноль».

Почему важно пройти идентификацию именно сейчас?

Согласно постановлению Национального банка КР, пользователи всех электронных кошельков должны быть идентифицированы до 1 октября 2020 года. После указанной даты использование неидентифицированных кошельков станет невозможным.

Сегодня в период карантина возникает жизненная необходимость получения полного спектра услуг удаленно, не выходя из дома и соблюдая правила социального дистанцирования.

Команда разработчиков компании позаботилась о кыргызстанцах, которые вынуждены оставаться дома, и в кратчайшие сроки разработала удобное инновационное решение.

Теперь пройти идентификацию вашего электронного кошелька можно в режиме онлайн, прямо в приложении «Мой О!».

Какие дополнительные возможности дает идентификация?

  1. Увеличение лимитов и возможность хранить и тратить больше — до 100 тысяч сомов в месяц со счета электронного кошелька.

  2. Доступ ко всем услугам в каталоге, включая онлайн-игры, соцсети, пополнение баланса операторов связи.

  3. Полный доступ к госуслугам в приложении: информация о сумме налога за транспортные средства, сведения об адресной регистрации граждан и паспортных данных, выписки по выплатам в бюджет и так далее.

  4. Возможность переводить средства на другие кошельки «О!Деньги» и Qiwi-кошелек.

Все подробности акции на сайте o.kg.

Акция действует до 1 июня 2020 года. Интернет-пакет 10 гигабайт действует семь календарных дней.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, № 3022030817. Идентификация осуществляется ОАО «Дос-Кредобанк». Лиц. НБ КР № 037.

Лиц. ГАС при ГКИТиС: № 16-0062-КР, № 16-0063-КР.

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/152036/
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