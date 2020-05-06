Как бесплатно получить сразу 10 гигабайт интернета? Рассказываем

В рамках поддержки абонентов Мобильный оператор О! дает возможность получить 10 гигабайт интернета совершенно бесплатно, не выходя из дома и потратив на это всего несколько минут в приложении «Мой О!». Достаточно принять участие в пилотном проекте удаленной онлайн-идентификации электронного кошелька «О!Деньги», выполнить ряд простых действий и готово!
Получить 10 гигабайт бесплатного интернета просто!
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Скачайте и установите приложение «Мой О!» из App Store или Google Play (или обновите его до последней версии).
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Авторизуйтесь в приложении «Мой О!» и выберите раздел «О!Деньги».
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Если ваш электронный кошелек не идентифицирован, то на главном экране вы увидите предложение пройти идентификацию.
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Заполните онлайн-заявку.
Акция действует для абонентов тарифных линеек «Переходи на О!», «Твой Суперноль» и «Твой ноль».
Почему важно пройти идентификацию именно сейчас?
Согласно постановлению Национального банка КР, пользователи всех электронных кошельков должны быть идентифицированы до 1 октября 2020 года. После указанной даты использование неидентифицированных кошельков станет невозможным.
Сегодня в период карантина возникает жизненная необходимость получения полного спектра услуг удаленно, не выходя из дома и соблюдая правила социального дистанцирования.
Команда разработчиков компании позаботилась о кыргызстанцах, которые вынуждены оставаться дома, и в кратчайшие сроки разработала удобное инновационное решение.
Теперь пройти идентификацию вашего электронного кошелька можно в режиме онлайн, прямо в приложении «Мой О!».
Какие дополнительные возможности дает идентификация?
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Увеличение лимитов и возможность хранить и тратить больше — до 100 тысяч сомов в месяц со счета электронного кошелька.
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Доступ ко всем услугам в каталоге, включая онлайн-игры, соцсети, пополнение баланса операторов связи.
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Полный доступ к госуслугам в приложении: информация о сумме налога за транспортные средства, сведения об адресной регистрации граждан и паспортных данных, выписки по выплатам в бюджет и так далее.
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Возможность переводить средства на другие кошельки «О!Деньги» и Qiwi-кошелек.
Все подробности акции на сайте o.kg.
Акция действует до 1 июня 2020 года. Интернет-пакет 10 гигабайт действует семь календарных дней.
Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, № 3022030817. Идентификация осуществляется ОАО «Дос-Кредобанк». Лиц. НБ КР № 037.
Лиц. ГАС при ГКИТиС: № 16-0062-КР, № 16-0063-КР.