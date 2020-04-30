Гюльшат Асылбаева: Обменные бюро могут преобразоваться в другие формы

Депутат Гюльшат Асылбаева пояснила, что предлагает не полный запрет обменных бюро, а их работу по патенту.

Депутат Жогорку Кенеша Гюльшат Асылбаева пояснила, что вынесенная на общественное обсуждение инициатива относительно регулирования деятельности обменных бюро не предполагает полный их запрет, а только исключение обменно-валютных операций из деятельности, которую можно осуществлять по патенту.

«Например, обменные бюро могут преобразоваться в другие юридические формы. Это решит и то, что обменные бюро предоставляют в Нацбанк неполные отчеты о своей деятельности, и то, что налогообложение по патенту несоразмерно объемам операций, которые они обслуживают», – считает депутат.

По ее словам, за 2019 год объем наличных операций обменных бюро составил 733 миллиарда сомов при 403 обменных бюро, зарегистрированных в Кыргызстане.

Касательно трудоустроенных в обменных бюро граждан парламентарий отмечает, что, по имеющимся у нее оценкам, в обменных бюро занято от 500 до 1 тысячи 500 человек, которые при переходе к новой юридической форме смогут официально трудоустроиться и получить социальные гарантии, предусмотренные государством.