Миллионы сомов и долларов: ГКНБ накрыл сеть нелегальных обменников на «Достуке»

ГКНБ сообщил о пресечении деятельности незаконно функционирующих обменных пунктов на контрольно-пропускном пункте «Достук», расположенном в Оше, на границе Кыргызстана и Узбекистана.
По данным ведомства, на прилегающей территории выявлено 116 пунктов обмена валюты, из которых 84 работали без лицензий.
Ранее ГКНБ совместно с ошским управлением Национального банка проводил проверки. Тогда к нарушителям применялись административные меры и накладывались штрафы в размере 17 тысяч 500 сомов. Однако после этого нелегальная деятельность была продолжена.
В связи с этим возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 218 Уголовного кодекса «Незаконная предпринимательская и банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере».
26 октября проведены масштабные обыски. В результате изъяты денежные средства в крупных размерах:
- 66 миллионов 490 тысяч 671 сом;
- $941 тысяча 360;
- 3 миллиарда 635 миллионов 527 тысяч 600 узбекских сумов;
- 3 миллиона 531 тысяча 200 казахских тенге;
- 66 миллионов 729 тысяч 142 российских рубля;
- 170 таджикских сомони;
- 29 тысяч 890 турецких лир;
- 23 тысячи 361 евро;
- 53 тысячи 920,5 китайских юаня.
Все обменные пункты закрыты и опечатаны. Следственные действия продолжаются, по итогам расследования будет дана правовая оценка.