Это важно: обменки Кыргызстана будут проверять происхождение ваших средств

Национальный банк утвердил новые правила для обменных бюро. С 14 января при крупных или нестандартных операциях обменки вправе проверять документы клиентов и источник происхождения денег, как граждан Кыргызстана, так и иностранцев.
Как поясняет регулятор, это решение принято для борьбы с отмыванием доходов и финансовыми преступлениями.
Какие обязательства вводятся для обменных бюро:
- проверка клиентов, в том числе иностранцев и их документы;
- уточнение источника средств (при необходимости);
- уделение особого внимания к крупным и необычным операциям;
- приостановка сомнительных сделок и уведомление об этом НБ КР;
- хранение данных об обменных операциях не менее пяти лет.
Новые правила вступают в силу 14 января.