Экономика

Это важно: обменки Кыргызстана будут проверять происхождение ваших средств

Национальный банк утвердил новые правила для обменных бюро. С 14 января при крупных или нестандартных операциях обменки вправе проверять документы клиентов и источник происхождения денег, как граждан Кыргызстана, так и иностранцев.

Как поясняет регулятор, это решение принято для борьбы с отмыванием доходов и финансовыми преступлениями.

Какие обязательства вводятся для обменных бюро:

  • проверка клиентов, в том числе иностранцев и их документы;
  • уточнение источника средств (при необходимости);
  • уделение особого внимания к крупным и необычным операциям;
  • приостановка сомнительных сделок и уведомление об этом НБ КР;
  • хранение данных об обменных операциях не менее пяти лет.

Новые правила вступают в силу 14 января.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/357104/
