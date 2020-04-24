Семь тысяч малоимущих семей получат гумпомощь от Мобильного оператора О!

Мобильный оператор О! организовал адресную помощь остро нуждающимся семьям в виде продуктовых наборов. По спискам, предоставленным Минсоцтруда, гуманитарные пакеты получат 7 тысяч малоимущих семей, пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями по всей стране.

«Такие продуктовые наборы уже отправлены в регионы. Каждая семья, которая есть в списках, получит помощь в течение ближайшей недели. Все наборы будут доставлены до дома строго по спискам Минсоцтруда. В доставке помощи задействованы 74 сотрудника компании по всей стране, также волонтеры Народного штаба при Министерстве труда и социального обеспечения, каждый фиксирует факт передачи в специальном мобильном приложении, что гарантирует ее адресность», — отметила директор по операционной деятельности Мобильного оператора О! Алла Опариенко.

Каждый набор весом в 30 килограммов содержит продукты питания первой необходимости — это мука, масло, рис, макароны, мясные консервы, чай, сахар, конфеты, халва. Общий вес передаваемой гуманитарной помощи более 200 тонн: всего будет доставлено 112 тонн муки, 11,2 тонны макарон, 28 тысяч литров растительного масла, 19,6 тонны риса, 14 тонн сахара, 14 тысяч пачек чая, 28 тысяч мясных консервов, 9,1 тонны халвы, 3,5 тонны конфет.

Общая сумма гуманитарной помощи составила 16,4 миллиона сомов.

Передача продуктовых наборов из рук в руки начата 22 апреля.

Гуманитарные наборы по линии Мобильного оператора О! получат 1 тысяча 200 остро нуждающихся семей по городу Бишкеку, 1 тысяча 200 в Чуйской области, 700 семей в городе Оше, 800 семей в Ошской области, 1 тысяча семей Джалал-Абадской области, 800 домохозяйств в Баткене, 500 в Иссык-Кульской области, 500 в Нарынской области и 300 в Таласской области.

























Команда Мобильного оператора О! благодарит Министерство труда и соцразвития КР, мэрию Бишкека и региональные представительства за содействие и оперативно предоставленные данные, а также волонтеров из числа Народного штаба помощи, которые оказывают помощь по доставке продуктов в Чуйской области.

Ранее Мобильный оператор О! обеспечил бесплатной связью всех врачей, санитаров, сотрудников штабов, МЧС, МВД, тех, кто рискует своим здоровьем и борется с эпидемией. В поддержку дистанционного обучения бесплатные тарифы предоставлены учителям, школьникам, льготный тариф для студентов, полностью обнулен интернет-трафик на 13 мировых образовательных ресурсов. Всем абонентам доступны бесплатные минуты для экстренных звонков при нулевом балансе, организован бесплатный доступ к информационным сайтам и телефонам горячих линий. Кроме того, компания выделила миллион сомов на спецсчет для нуждающихся, а операторы контакт-центра О! ежедневно помогают принимать десятки тысяч звонков о помощи по линии 1227. Компания обеспечила смартфонами горячую линию по самодиагностике 118 для оперативной обработки заявок и еще многое другое.