Мобильный оператор О! обнулил трафик на мировые образовательные онлайн-платформы

Дистанционному образованию быть! В дополнение к бесплатным тарифам для учителей, школьников и льготному тарифу для студентов Мобильный оператор О! обнулил интернет-трафик на популярные образовательные платформы со всего мира. Ранее эти ресурсы предоставили всем пользователям бесплатный доступ к своим курсам, лекциям и виртуальным экскурсиям.

Заходи на STAYHOME.O.KG и проводи карантин с пользой!

До конца карантина у всех абонентов О! трафик при серфинге на перечисленных сайтах не будет тарифицироваться.

Ранее для свободного доступа к официальным данным о профилактике и защите от распространения вируса Мобильный оператор О! обнулил трафик на сайты Министерства здравоохранения КР hidoctor.kg, covid.gov.kg, virus.el.kg, 103.gov.kg, а также ресурсы, рекомендованные Министерством образования и науки bizdin.kg, inai.kg, digiskills.kg.