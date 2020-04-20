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Бизнес

Мобильный оператор О! обнулил трафик на мировые образовательные онлайн-платформы

Дистанционному образованию быть! В дополнение к бесплатным тарифам для учителей, школьников и льготному тарифу для студентов Мобильный оператор О! обнулил интернет-трафик на популярные образовательные платформы со всего мира. Ранее эти ресурсы предоставили всем пользователям бесплатный доступ к своим курсам, лекциям и виртуальным экскурсиям.

Заходи на STAYHOME.O.KG и проводи карантин с пользой!

  • Освоить новые профессии помогут площадки «Нетология», Codecademy, UDACITY и Open Education Database.
  • Найти подробные лекции по самым разным направлениям вы сможете на ресурсах «Все для студента», Academic Earth, OpenLearn.
  • Давно мечтали изучить английский язык? Добро пожаловать в онлайн-школу Skyeng!
  • Интересуетесь фундаментальными науками и не прочь послушать экспертные мнения ученых, предпринимателей, инженеров и многих других специалистов? Тогда вас наверняка заинтересуют «Серия конференций TED» и проект «ПостНаука».
  • Любителям читать книги, изучая тему самостоятельно, подойдут многотысячные электронные библиотеки Biblioclub.ru, «Альдебаран», RoyalLib.com.

До конца карантина у всех абонентов О! трафик при серфинге на перечисленных сайтах не будет тарифицироваться.

Ранее для свободного доступа к официальным данным о профилактике и защите от распространения вируса Мобильный оператор О! обнулил трафик на сайты Министерства здравоохранения КР hidoctor.kg, covid.gov.kg, virus.el.kg, 103.gov.kg, а также ресурсы, рекомендованные Министерством образования и науки bizdin.kg, inai.kg, digiskills.kg.

Учимся вместе! Всегда с вами Мобильный оператор О!.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/150659/
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