Мобильный оператор О! обнулил трафик на мировые образовательные онлайн-платформы

Дистанционному образованию быть! В дополнение к бесплатным тарифам для учителей, школьников и льготному тарифу для студентов Мобильный оператор О! обнулил интернет-трафик на популярные образовательные платформы со всего мира. Ранее эти ресурсы предоставили всем пользователям бесплатный доступ к своим курсам, лекциям и виртуальным экскурсиям.
Заходи на STAYHOME.O.KG и проводи карантин с пользой!
- Освоить новые профессии помогут площадки «Нетология», Codecademy, UDACITY и Open Education Database.
- Найти подробные лекции по самым разным направлениям вы сможете на ресурсах «Все для студента», Academic Earth, OpenLearn.
- Давно мечтали изучить английский язык? Добро пожаловать в онлайн-школу Skyeng!
- Интересуетесь фундаментальными науками и не прочь послушать экспертные мнения ученых, предпринимателей, инженеров и многих других специалистов? Тогда вас наверняка заинтересуют «Серия конференций TED» и проект «ПостНаука».
- Любителям читать книги, изучая тему самостоятельно, подойдут многотысячные электронные библиотеки Biblioclub.ru, «Альдебаран», RoyalLib.com.
До конца карантина у всех абонентов О! трафик при серфинге на перечисленных сайтах не будет тарифицироваться.
Ранее для свободного доступа к официальным данным о профилактике и защите от распространения вируса Мобильный оператор О! обнулил трафик на сайты Министерства здравоохранения КР hidoctor.kg, covid.gov.kg, virus.el.kg, 103.gov.kg, а также ресурсы, рекомендованные Министерством образования и науки bizdin.kg, inai.kg, digiskills.kg.