Бесплатный доступ к обучающим материалам в приложении «Мой О!»

Мобильный оператор О! продолжает поддерживать развитие дистанционного обучения в Кыргызстане.

Теперь каждый школьник может получить бесплатный доступ ко всем учебным материалам в приложении «Мой О!» даже при нулевом балансе.

В специальном разделе «Мектеп» содержится все необходимое для комфортного онлайн-обучения: образовательные ресурсы, расписание уроков, оцифрованные обучающие материалы, включая видеоуроки и электронные книги.

Возможность выбора языка обучения (кыргызский, русский) и распределение контента по классам и предметам позволяет сделать процесс дистанционного образования удобным и понятным.

Чтобы воспользоваться этой платформой, достаточно установить приложение «Мой О!» и перейти в раздел «Мектеп».

Посмотрите подробную видеоинструкцию.

Напомним, в рамках поддержки дистанционного обучения Мобильный оператор О! ранее запустил бесплатные тарифные планы для учителей и школьников, а также льготный тариф для студентов. Подробнее на сайте www.o.kg.