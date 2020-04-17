11:25
USD 80.01
EUR 87.11
RUB 1.07
Бизнес

Бесплатный доступ к обучающим материалам в приложении «Мой О!»

Мобильный оператор О! продолжает поддерживать развитие дистанционного обучения в Кыргызстане.

Теперь каждый школьник может получить бесплатный доступ ко всем учебным материалам в приложении «Мой О!» даже при нулевом балансе.

В специальном разделе «Мектеп» содержится все необходимое для комфортного онлайн-обучения: образовательные ресурсы, расписание уроков, оцифрованные обучающие материалы, включая видеоуроки и электронные книги.

Возможность выбора языка обучения (кыргызский, русский) и распределение контента по классам и предметам позволяет сделать процесс дистанционного образования удобным и понятным.

Чтобы воспользоваться этой платформой, достаточно установить приложение «Мой О!» и перейти в раздел «Мектеп».

Посмотрите подробную видеоинструкцию.

Напомним, в рамках поддержки дистанционного обучения Мобильный оператор О! ранее запустил бесплатные тарифные планы для учителей и школьников, а также льготный тариф для студентов. Подробнее на сайте www.o.kg.

Учимся вместе! Всегда с вами Мобильный оператор О!.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/150373/
просмотров: 158
Версия для печати
Материалы по теме
О! открыл БЕСПЛАТНЫЙ доступ на «ЯКласс» для всех учеников, учителей и студентов
Приложение «Мой О!» скачали более 1 миллиона раз!
Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от О!
«ОКУУЧУ» и «O!TV Обучение» — ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНЫЕ сервисы для учеников от О!
Трое детей. Как смотреть телеуроки разных классов одновременно? Рассказываем
Электронные маршрутные листы теперь доступны в приложении «Мой О!»
Мобильный оператор О! запускает тариф «ОКУУЧУ» для онлайн-обучения школьников
Операторы О! помогли принять тысячи звонков по номеру «Штаба помощи» 1227
Список принятых мер. Как помогает Мобильный оператор О! в борьбе с COVID-19
Бесконтактные платежи для вашего бизнеса
Популярные новости
Наш организм&nbsp;&mdash; наша крепость: как повысить иммунитет с&nbsp;помощью питания Наш организм — наша крепость: как повысить иммунитет с помощью питания
Цена на&nbsp;газ в&nbsp;апреле не&nbsp;изменится. &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлевает тарифы марта Цена на газ в апреле не изменится. «Газпром Кыргызстан» продлевает тарифы марта
Люди помогают людям. Компания Santo оказала помощь врачам на&nbsp;юге и&nbsp;в&nbsp;Бишкеке Люди помогают людям. Компания Santo оказала помощь врачам на юге и в Бишкеке
Акция &laquo;MEGA для студентов&raquo;. Бесплатно для всех учащихся! Акция «MEGA для студентов». Бесплатно для всех учащихся!
Бизнес
Бесплатный доступ к&nbsp;обучающим материалам в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Бесплатный доступ к обучающим материалам в приложении «Мой О!»
Стартовал благотворительный проект Всемирной ассамблеи мусульманской молодежи Стартовал благотворительный проект Всемирной ассамблеи мусульманской молодежи
О! открыл БЕСПЛАТНЫЙ доступ на&nbsp;&laquo;ЯКласс&raquo; для всех учеников, учителей и&nbsp;студентов О! открыл БЕСПЛАТНЫЙ доступ на «ЯКласс» для всех учеников, учителей и студентов
Дезадаптация как фактор постинфекционной астении в&nbsp;современных реалиях Дезадаптация как фактор постинфекционной астении в современных реалиях
17 апреля, пятница
11:07
Доллар в Кыргызстане за сутки подорожал на 50 тыйынов и приблизился к 81 сому Доллар в Кыргызстане за сутки подорожал на 50 тыйынов и...
11:05
Застрявшие в Стамбуле кыргызстанцы наконец-то вылетели на родину
10:55
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 16 апреля
10:55
Бесплатный доступ к обучающим материалам в приложении «Мой О!»
10:49
В Минздраве рассказали о состоянии милиционера, заразившегося коронавирусом