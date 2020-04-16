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Бизнес

О! открыл БЕСПЛАТНЫЙ доступ на «ЯКласс» для всех учеников, учителей и студентов

Школы, вузы и техникумы Кыргызстана приняли на себя новый вызов при переходе на дистанционный формат обучения. Мобильный оператор О! помогает учителям, школьникам и студентам не только справляться с кризисом, но и создавать максимально устойчивую систему на будущее.

Теперь на всех тарифах О! для дистанционного обучения «Мугалим 200», «Окуучу» и «Студент Онлайн» БЕСПЛАТНО доступна одна из крупнейших образовательных платформ мира «ЯКласс».

Преимущества платформы «ЯКласс»:

  • это огромная база заданий и обучающих видео;
  • возможность отрабатывать каждое упражнение неограниченное количество раз;
  • контроль со стороны учителя и родителей.

Уникальность платформы «ЯКласс» заключается в возможности создания на ее базе комплексных решений для учеников и студентов. Сервис включает онлайн-упражнения для эффективной подготовки к тестам. Он позволяет отслеживать всю последовательность действий учащихся, а также генерирует уникальные задания для каждого ребенка, что в свою очередь решает проблему списывания. Портал содержит онлайн-тренажеры по школьной программе и автоматическую проверку домашних заданий. На сайте компании «ЯКласс» размещена база из 1,6 триллиона заданий и видеоуроков по 13 предметам школьной программы.

«Мобильный оператор О! специализируется на внедрении только передовых онлайн-технологий и мобильных сервисов. Мы рады предоставить с нашими партнерами по дистанционному обучению еще один инструмент, который прежде всего позволит облегчить и упростить работу педагогов. «ЯКласс» поможет сделать процесс обучения более эффективным для школьника, который теперь сможет не только развлекаться, но и полноценно учиться с помощью смартфона», — отметил коммерческий директор Мобильного оператора О! Максим Сидоренко.

Сегодня онлайн-площадкой «ЯКласс» пользуются 2 миллиона школьников, 200 тысяч педагогов из 50 тысяч школ России, Латвии, Армении, Австрии, Финляндии, Германии, Казахстана и Беларуси.

Теперь «ЯКласс» и в Кыргызстане!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/150302/
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