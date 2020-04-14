16:21
USD 78.25
EUR 85.58
RUB 1.06
Бизнес

Приложение «Мой О!» скачали более 1 миллиона раз!

Мобильное приложение «Мой О!» достигло отметки в 1 миллион установок, став самым популярным приложением среди кыргызстанцев.

В магазине Google Play «Мой О!» возглавил рейтинг бесплатных приложений в нашей стране, опередив мессенджеры Whatsapp, Telegram, Zoom и даже Instagram.

Пользователи оценили удобство и функциональность приложения, которое сегодня позволяет в два клика управлять тарифами, контролировать расходы, заботиться о балансе близких, бесконтактно оплачивать более 700 сервисов и обучаться онлайн.

Расскажем подробнее о функциях, которые сделали «Мой О!» по-настоящему удобным и полезным.

Личный кабинет абонента О!

Абонентам О! достаточно открыть приложение, чтобы проверить остаток пакетов минут и интернета, поменять тариф или подключить нужные услуги.

Удобная детализация позволяет легко контролировать все расходы и события по номеру, а при необходимости отчет о расходах можно получить на почту для детального изучения.

Помимо этого, с приложением легко заботиться не только о своем балансе, но и о балансе близких. Бесплатная услуга «Мои номера» позволяет управлять номерами родных, отслеживать их баланс и вовремя его пополнять, чтобы они всегда оставались на связи.

Онлайн-обучение

Приложение «Мой О!» стало надежным помощником в дистанционном обучении. Специально созданный раздел «Мектеп» позволяет всем учащимся получить полный доступ ко всем обучающим материалам Министерства образования и науки КР. Использовать учебные материалы можно и при нулевом балансе, ведь интернет-трафик для приложения абсолютно бесплатный! Для получения доступа школьнику, студенту или учителю достаточно подключить специальный тариф на главной странице.

 

Бесконтактная оплата более 700 сервисов

С помощью кошелька «О!Деньги» в приложении удобно совершать онлайн-платежи моментально и не выходя из дома. Сейчас в каталоге уже более 450 услуг, в том числе коммунальные услуги всех регионов, интернет, мобильная связь, службы доставки еды, онлайн-игры и этот список продолжает пополняться.

Помимо этого, бесконтактная оплата доступна в 250 точках приема платежей, включая сеть магазинов «Глобус», «Народный», сеть АЗС Red Petroleum, кофейни, магазины и даже гостевые дома.

Для удобства автолюбителей в приложении реализована удобная проверка и оплата штрафов за нарушение ПДД. Услуга позволяет добавлять до восьми автомобилей, получать СМС о новых штрафах, просматривать фото и детали нарушения и удобно оплачивать штрафы с камер и выписанные вручную.

Оплата банковскими картами и пополнение карт «Элкарт»

К кошельку «О!Деньги» можно добавить банковские карты «Элкарт», Visa, Mastercard любого банка. Это избавляет от необходимости поиска платежного терминала, ведь совершить оплату или пополнить баланс кошелька в нужный момент можно прямо с карты.

Также пользователям кошелька доступно пополнение карт национальной платежной системы «Элкарт». Это особенно удобно, если есть необходимость перевести деньги на карту своим близким или обналичить средства с кошелька. 

Электронный маршрутный лист

В связи с введенными ограничениями на передвижение в приложении появилась возможность заполнять и использовать маршрутные листы в электронном формате. Это избавляет от необходимости каждый раз распечатывать документ или заполнять его от руки. В случае проверки достаточно показать заполненный маршрутный лист патрульному прямо со смартфона.

 

Госуслуги в онлайн-формате

Раздел «Госуслуги» позволяет кыргызстанцам получать десятки полезных госуслуг не выходя из дома. Например, можно проверить авто с помощью сервиса Carcheck, получить данные о сумме налога за транспорт, проверить подлинность аттестатов и дипломов и многое другое.

Чтобы сделать приложение таким многофункциональным и заслужить доверие пользователей была проделана большая работа. И на достигнутом команда «Мой О!», конечно, не останавливается:

«Мы продолжаем активно работать над новыми функциями и нужными услугами, делая наше приложение еще полезнее, а жизнь абонентов проще и мобильнее», — отметил Юрий Челбаков, директор по продуктам О!.

Мы благодарим наших пользователей за доверие, а партнеров за надежное сотрудничество! Спасибо, что выбираете «Мой О!». 

Юрий Челбаков, директор по продуктам О!

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, № 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/150089/
просмотров: 151
Версия для печати
Материалы по теме
Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от О!
«ОКУУЧУ» и «O!TV Обучение» — ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНЫЕ сервисы для учеников от О!
Трое детей. Как смотреть телеуроки разных классов одновременно? Рассказываем
Электронные маршрутные листы теперь доступны в приложении «Мой О!»
Мобильный оператор О! запускает тариф «ОКУУЧУ» для онлайн-обучения школьников
Операторы О! помогли принять тысячи звонков по номеру «Штаба помощи» 1227
Список принятых мер. Как помогает Мобильный оператор О! в борьбе с COVID-19
Бесконтактные платежи для вашего бизнеса
«НУР Телеком» хочет равный доступ для всех абонентов к дистанционному обучению
Учителей и школьников Кыргызстана вынуждают переходить на MegaCom?
Популярные новости
Бесплатная услуга связи для абонентов Кыргызтелекома в&nbsp;период&nbsp;ЧП Бесплатная услуга связи для абонентов Кыргызтелекома в период ЧП
Изменения в&nbsp;работе ЦОНов компании &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; Изменения в работе ЦОНов компании «Газпром Кыргызстан»
Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от&nbsp;О! Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от О!
Берегите свои вклады вместе с&nbsp;Dos Credobank со&nbsp;ставкой до&nbsp;12&nbsp;процентов годовых Берегите свои вклады вместе с Dos Credobank со ставкой до 12 процентов годовых
Бизнес
Приложение &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; скачали более 1&nbsp;миллиона раз! Приложение «Мой О!» скачали более 1 миллиона раз!
Цена на&nbsp;газ в&nbsp;апреле не&nbsp;изменится. &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлевает тарифы марта Цена на газ в апреле не изменится. «Газпром Кыргызстан» продлевает тарифы марта
Акция &laquo;MEGA для студентов&raquo;. Бесплатно для всех учащихся! Акция «MEGA для студентов». Бесплатно для всех учащихся!
Beeline бесплатно доставит смартфон или сим-карту с&nbsp;заботой о&nbsp;вашем здоровье Beeline бесплатно доставит смартфон или сим-карту с заботой о вашем здоровье
14 апреля, вторник
16:16
Казахстан категорически против пропуска кыргызстанцев, застрявших в Соль-Илецке Казахстан категорически против пропуска кыргызстанцев,...
16:01
ЕАЭС нужны зеленые коридоры для доставки товаров в кризисных ситуациях
15:52
Приложение «Мой О!» скачали более 1 миллиона раз!
15:34
В Минздраве утверждают, что средств защиты в Баткенском районе достаточно
15:31
Производители просят у правительства разрешение на экспорт защитных масок