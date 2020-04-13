«Оптима Банк» оказал помощь медицинским учреждениям на юге Кыргызстана

ОАО «Оптима Банк» выделило средства на борьбу с распространением пандемии коронавируса COVID-19 в Кыргызской Республике в виде медицинского оборудования, средств защиты и продуктов питания для медицинских работников. В зоне риска в первую очередь находятся медицинские работники, непосредственно контактирующие с пациентами.

Медицинские работники — это главная опора в борьбе с заболеванием, и они должны быть оснащены спецтехникой, защитными комбинезонами и респираторами высокого уровня защиты. В связи с этим «Оптима Банк» закупил спецодежду, респираторы и кислородный концентратор для медперсонала на юге Кыргызстана, где выявлено наибольшее количество инфицированных коронавирусом. Адресная помощь была оказана медицинским учреждениям в Ошской и Джалал-Абадской областях, в частности гумпомощь от банка получили:

Ошская межобластная объединенная клиническая больница;

Ошская городская клиническая больница;

Ошская детская областная клиническая больница;

Ноокатская территориальная больница;

Джалал-Абадская областная клиническая больница.

Также в Джалал-Абаде работникам городской комендатуры были переданы медицинские маски.

«Оптима Банк» как часть банковской системы Кыргызстана, обладая серьезным запасом прочности и надежностью, выполняет все обязательства перед клиентами и играет важную роль в поддержке потенциала финансового сектора по предоставлению ресурсов экономике. В то же время жизнь социума неотделима от экономического благополучия страны, «Оптима Банк» подчеркивает свою социальную ответственность и демонстрирует готовность оказать поддержку нуждающемуся медицинскому сектору, помочь справиться с большой эмоциональной нагрузкой и поддержать необходимыми в работе материалами.

Пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала, что государство и коммерческий сектор эффективно действуют сообща и обеспечивают быстрое и гибкое реагирование на потребности медицинских учреждений. «Оптима Банк» надеется, что таким образом внесет свой вклад в дело обеспечения здоровья и спасения жизней в Кыргызстане.