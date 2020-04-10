Бесплатная услуга связи для абонентов Кыргызтелекома в период ЧП

Национальный оператор связи предоставляет на апрель 2020 года бесплатную услугу для физических лиц.

ОАО «Кыргызтелеком» в период режима чрезвычайного положения предоставляет для своих абонентов бесплатную услугу связи.

Чтобы абоненты ОАО «Кыргызтелеком» всегда были на связи, все звонки для населения внутри сети ОАО «Кыргызтелеком» в пределах республики бесплатные.

Также данной услугой могут воспользоваться абоненты, которые не имеют возможности выхода на междугородную связь по Кыргызской Республике.

В условиях, когда многие из нас вынуждены находиться дома, бесплатная связь внутри сети ОАО «Кыргызтелеком» позволяет провести время с близкими и обеспечивает возможностью безлимитного общения.

ОАО «Кыргызтелеком» призывает абонентов следовать рекомендациям эпидемиологов и оставаться дома.

Берегите себя и будьте здоровы!