14:52
USD 77.80
EUR 84.56
RUB 1.04
Бизнес

Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от О!

Мобильный оператор О! решил поддержать студентов и запустил льготный тарифный план для дистанционного обучения во время карантина «Переходи на О! Студент Онлайн».

Предложение полностью адаптировано для студентов, которым прямо сейчас нужно больше интернета, чтобы обучаться дистанционно, искать нужную информацию в Сети, смотреть обучающие видео или принимать участие в вебинарах.

Тариф включает в себя:

  • 20 ГБ ИНТЕРНЕТА на максимально возможной скорости;
  • БЕЗЛИМИТНЫЕ звонки и SMS в сети О!;
  • БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ТРАФИК на Instagram, WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter, «Одноклассники», «ВКонтакте», Zoom, Skype, Google Classroom, KelВil, образовательные сайты вузов КР.

Абонентская плата на период карантина — 55 сомов в неделю.

Как подключиться не выходя из дома?

Через приложение «Мой О!». Для дистанционного подключения тарифа «Переходи на О! Студент Онлайн» необходимо пройти регистрацию студента в приложении «Мой О!». Скачайте приложение в Play Market или App Store. Если оно уже есть в вашем смартфоне, обновите приложение. Зайдите в меню «Тарифы», где вы найдете категорию «Для обучения». Выберите вкладку «Для студента» и заполните специальную форму, указав:

  • данные об учебном заведении;
  • область;
  • район;
  • город/село;
  • название или номер учебного заведения;
  • фамилию;
  • имя;
  • год рождения;
  • при наличии в паспорте ИНН (персональный номер из 14 цифр);
  • фото паспорта с лицевой и оборотной сторон;
  • фото студенческого билета и его номер.

После соответствующей проверки по спискам студентов тариф будет подключен в течение одного дня автоматически на номере телефона, через который производилась регистрация студента в «Мой О!».

Подключиться можно также в офисах продаж и обслуживания O!Store, если у вас есть возможность выйти из дома. При себе необходимо иметь паспорт и студенческий билет. Подробнее на сайте o.kg.

Учимся вместе! Всегда с вами Мобильный оператор О!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/149723/
просмотров: 294
Версия для печати
Материалы по теме
«ОКУУЧУ» и «O!TV Обучение» — ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНЫЕ сервисы для учеников от О!
Трое детей. Как смотреть телеуроки разных классов одновременно? Рассказываем
Электронные маршрутные листы теперь доступны в приложении «Мой О!»
Мобильный оператор О! запускает тариф «ОКУУЧУ» для онлайн-обучения школьников
Операторы О! помогли принять тысячи звонков по номеру «Штаба помощи» 1227
Список принятых мер. Как помогает Мобильный оператор О! в борьбе с COVID-19
Бесконтактные платежи для вашего бизнеса
«НУР Телеком» хочет равный доступ для всех абонентов к дистанционному обучению
Учителей и школьников Кыргызстана вынуждают переходить на MegaCom?
Бесплатный пакет минут для экстренных случаев от О!
Популярные новости
Мобильный оператор&nbsp;О! запускает тариф &laquo;ОКУУЧУ&raquo; для онлайн-обучения школьников Мобильный оператор О! запускает тариф «ОКУУЧУ» для онлайн-обучения школьников
Дистанционное обучение с&nbsp;Beeline: обнуление трафика на&nbsp;всех тарифах Дистанционное обучение с Beeline: обнуление трафика на всех тарифах
КФС и&nbsp;игроки сборных окажут материальную помощь футбольной семье КФС и игроки сборных окажут материальную помощь футбольной семье
Бесплатный интернет-пакет &laquo;Окуучу&raquo; от&nbsp;MegaCom: учеба и&nbsp;развлечения дома Бесплатный интернет-пакет «Окуучу» от MegaCom: учеба и развлечения дома
Бизнес
Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от&nbsp;О! Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от О!
Тренерский штаб и&nbsp;футболисты ПФК &laquo;Илбирс&raquo; поддержали клуб в&nbsp;кризисный период Тренерский штаб и футболисты ПФК «Илбирс» поддержали клуб в кризисный период
MegaCom запустил сервис дистанционных медицинских консультаций MegaCom запустил сервис дистанционных медицинских консультаций
&laquo;ОКУУЧУ&raquo; и&nbsp;&laquo;O!TV Обучение&raquo;&nbsp;&mdash; ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНЫЕ сервисы для учеников от&nbsp;О! «ОКУУЧУ» и «O!TV Обучение» — ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНЫЕ сервисы для учеников от О!
10 апреля, пятница
14:43
В Кыргызстан прибыла гуманитарная помощь от миллиардера Джека Ма В Кыргызстан прибыла гуманитарная помощь от миллиардера...
14:22
Штаб: Кыргызстанец с коронавирусом в Пакистане скончался от сердечного приступа
14:02
Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от О!
13:44
Ограничение на налоговые проверки до 1 января 2021 года ввели в Кыргызстане
13:34
В Бишкеке и Чуйской области увеличили максимальный уровень цен на муку