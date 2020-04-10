Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от О!

Мобильный оператор О! решил поддержать студентов и запустил льготный тарифный план для дистанционного обучения во время карантина «Переходи на О! Студент Онлайн».

Предложение полностью адаптировано для студентов, которым прямо сейчас нужно больше интернета, чтобы обучаться дистанционно, искать нужную информацию в Сети, смотреть обучающие видео или принимать участие в вебинарах.

Тариф включает в себя: 20 ГБ ИНТЕРНЕТА на максимально возможной скорости;

БЕЗЛИМИТНЫЕ звонки и SMS в сети О!;

БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ТРАФИК на Instagram, WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter, «Одноклассники», «ВКонтакте», Zoom, Skype, Google Classroom, KelВil, образовательные сайты вузов КР. Абонентская плата на период карантина — 55 сомов в неделю.

Как подключиться не выходя из дома?

Через приложение «Мой О!». Для дистанционного подключения тарифа «Переходи на О! Студент Онлайн» необходимо пройти регистрацию студента в приложении «Мой О!». Скачайте приложение в Play Market или App Store. Если оно уже есть в вашем смартфоне, обновите приложение. Зайдите в меню «Тарифы», где вы найдете категорию «Для обучения». Выберите вкладку «Для студента» и заполните специальную форму, указав:

данные об учебном заведении;

область;

район;

город/село;

название или номер учебного заведения;

фамилию;

имя;

год рождения;

при наличии в паспорте ИНН (персональный номер из 14 цифр);

фото паспорта с лицевой и оборотной сторон;

фото студенческого билета и его номер.

После соответствующей проверки по спискам студентов тариф будет подключен в течение одного дня автоматически на номере телефона, через который производилась регистрация студента в «Мой О!».

Подключиться можно также в офисах продаж и обслуживания O!Store, если у вас есть возможность выйти из дома. При себе необходимо иметь паспорт и студенческий билет. Подробнее на сайте o.kg.