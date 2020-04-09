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Бизнес

«ОКУУЧУ» и «O!TV Обучение» — ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНЫЕ сервисы для учеников от О!

Главная особенность и отличие тарифа «ОКУУЧУ» от Мобильного оператора О! в том, что он ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНЫЙ, а подключить его можно не выходя из дома — регистрация ученика производится в приложении «Мой О!».

Подробнее в коротком видео:

 СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ УЧЕНИКУ ДОСТУПНО:

  • 2 гигабайта интернета на максимально возможной скорости;
  • безлимитные звонки и SMS в сети О!;
  • безлимитный интернет на WhatsApp, Telegram, Zoom, Skype и Google Classroom;
  • бесплатный доступ к пакету «O!TV Обучение» с трансляциями видеоуроков на каналах КТР «Баластан», «ЭлТР», «Илим Билим», «5-й канал», «Пирамида» и «Санат»;
  • бесплатный доступ в «Мой О!» к разделу «Мектеп» с электронными учебниками, расписанием и видеоуроками.

Подключить тариф «Окуучу» можно также в магазинах O!Store, если вы можете выйти из дома. Обязательно загляните на сайт O!Store, чтобы узнать актуальный график работы ближайшего к вам магазина.

БЕСПЛАТНЫЙ ПАКЕТ «O!TV ОБУЧЕНИЕ»

Кроме того, с приложением мобильного телевидения О!TV любой абонент в нашей сети, будь то ребенок или родитель, может подключить совершенно БЕСПЛАТНО и смотреть на своем смартфоне трансляции видеоуроков на каналах КТР «Баластан», «ЭлТР», «Илим Билим», «5-й канал», «Пирамида» и «Санат». Если ребенок отвлекся, видеоуроки можно досмотреть позже после трансляции в режиме отложенного просмотра.

Посмотрите видео о том, как подключить бесплатный пакет ТВ-каналов.

  1. Вам нужно скачать приложение О!TV.
  2. Ввести команду *750*88# и получить пароль.
  3. Для входа в приложение: ЛОГИН — это ваш номер телефона, ПАРОЛЬ — это код, полученный в SMS.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! В сети распространяется ложная информация о том, что дистанционное обучение доступно только для абонентов одного оператора. Это не соответствует действительности. Обучение в полной мере доступно через сеть Мобильного оператора О!. 

Учимся вместе — всегда с вами Мобильный оператор О!.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/149629/
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