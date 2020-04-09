Главная особенность и отличие тарифа «ОКУУЧУ» от Мобильного оператора О! в том, что он ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНЫЙ, а подключить его можно не выходя из дома — регистрация ученика производится в приложении «Мой О!».
Подробнее в коротком видео:
- 2 гигабайта интернета на максимально возможной скорости;
- безлимитные звонки и SMS в сети О!;
- безлимитный интернет на WhatsApp, Telegram, Zoom, Skype и Google Classroom;
- бесплатный доступ к пакету «O!TV Обучение» с трансляциями видеоуроков на каналах КТР «Баластан», «ЭлТР», «Илим Билим», «5-й канал», «Пирамида» и «Санат»;
- бесплатный доступ в «Мой О!» к разделу «Мектеп» с электронными учебниками, расписанием и видеоуроками.
Подключить тариф «Окуучу» можно также в магазинах O!Store, если вы можете выйти из дома. Обязательно загляните на сайт O!Store, чтобы узнать актуальный график работы ближайшего к вам магазина.
БЕСПЛАТНЫЙ ПАКЕТ «O!TV ОБУЧЕНИЕ»
Кроме того, с приложением мобильного телевидения О!TV любой абонент в нашей сети, будь то ребенок или родитель, может подключить совершенно БЕСПЛАТНО и смотреть на своем смартфоне трансляции видеоуроков на каналах КТР «Баластан», «ЭлТР», «Илим Билим», «5-й канал», «Пирамида» и «Санат». Если ребенок отвлекся, видеоуроки можно досмотреть позже после трансляции в режиме отложенного просмотра.
Посмотрите видео о том, как подключить бесплатный пакет ТВ-каналов.
- Вам нужно скачать приложение О!TV.
- Ввести команду *750*88# и получить пароль.
- Для входа в приложение: ЛОГИН — это ваш номер телефона, ПАРОЛЬ — это код, полученный в SMS.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! В сети распространяется ложная информация о том, что дистанционное обучение доступно только для абонентов одного оператора. Это не соответствует действительности. Обучение в полной мере доступно через сеть Мобильного оператора О!.