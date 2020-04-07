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Бизнес

Электронные маршрутные листы теперь доступны в приложении «Мой О!»

В мобильном приложении «Мой О!» появилась возможность заполнять и использовать маршрутные листы в электронном формате. Это избавляет от необходимости каждый раз распечатывать документ или заполнять его от руки.

Маршрутный лист в приложении полностью соответствует утвержденному бумажному образцу и содержит все необходимые поля: ФИО, номер телефона, причину выхода из дома, время выхода и возврата, адреса проживания и пункт назначения.

Как заполнить документ онлайн?

  1. Установите приложение «Мой О!», которое доступно абонентам всех сотовых операторов страны.
  2. Выберите «Маршрутный лист» в меню на главной странице.
  3. Заполните необходимые поля и сохраните.

Ваши данные в приложении всегда будут под рукой в нужный момент. При проверке достаточно показать заполненный маршрутный лист патрульному прямо со смартфона.

Напомним, с 25 марта в некоторых регионах Кыргызстана действует ограничение на передвижение. Выходить на улицу допустимо в дневное время при наличии паспорта и маршрутного листа и только в случае крайней необходимости, например в аптеку, магазин или медучреждения.

Будьте здоровы, берегите себя и близких!

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/149428/
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