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Бизнес

Мобильный оператор О! запускает тариф «ОКУУЧУ» для онлайн-обучения школьников

Каждый ученик страны БЕСПЛАТНО получит все что нужно для дистанционного обучения, которое начнется уже в среду, 8 апреля 2020 года.

Тарифный план для школьников «Окуучу» — это:

  • БЕСПЛАТНЫЕ звонки и SMS в сети О! + 2 ГИГАБАЙТА интернет-трафика в неделю;
  • БЕЗЛИМИТНЫЕ WhatsApp, Telegram, Skype и ZOOM для обмена заданиями, проверки уроков и видеозанятий;
  • БЕСПЛАТНЫЙ доступ в «МОЙ О!» к разделу «Мектеп» с электронными учебниками, расписанием и видеоуроками (с 8 апреля 2020 года);
  • БЕСПЛАТНЫЙ доступ к пакету «O!TV Обучение» в приложении O!TV для онлайн-просмотра видеоуроков;
  • БЕСПЛАТНЫЙ доступ к порталам дистанционного обучения: OKU.EDU.GOV.KG, lib.kg, kitep.edu.gov.kg, okuma.kg, moodle.inai.kg, ibilim.kg.

Есть три варианта подключения к тарифу «Окуучу».

1

Удаленное подключение через «МОЙ О!»

Для дистанционного подключения тарифа «Окуучу» необходимо пройти регистрацию ученика в приложении «Мой О!». Скачайте приложение в Play Market или App Store. Если оно уже есть в вашем смартфоне, обновите приложение. Зайдите в меню «Тарифы», где вы найдете категорию «Для обучения». Выберите вкладку «Для ученика» и заполните специальную форму, указав:

  • фамилию;
  • имя;
  • год рождения;
  • область/район/населенный пункт;
  • номер/название школы;
  • номер свидетельства о рождении;
  • фото свидетельства о рождении ребенка.

После соответствующей проверки по спискам учеников тариф будет подключен в течение одного дня автоматически на номере телефона, через который производилась регистрация ученика в Мой О!. 

2

Подключение учеников по спискам от руководства школ

Возможно удаленное подключение учеников к тарифному плану «Окуучу» в случае, если директором или завучем школы будут предоставлены списки учеников с действующими телефонами школьников. Списки должны быть заверены подписью и печатью, их необходимо выслать на электронную почту okuuchu@nurtelecom.kg. 

3

Подключиться можно в любом офисе продаж и обслуживания O!Store.

Тариф «Окуучу» может подключить родитель ребенка при условии, что номер ребенка оформлен на родителя. При обращении в O!Store родителю необходимо иметь при себе свой паспорт и свидетельство о рождении школьника.

Срок действия тарифного плана — до конца учебного года, то есть до 1 июня 2020 года включительно. Подробнее на сайте o.kg

Учимся вместе! Всегда с вами Мобильный оператор О!.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/149384/
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