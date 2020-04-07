Мобильный оператор О! запускает тариф «ОКУУЧУ» для онлайн-обучения школьников

Каждый ученик страны БЕСПЛАТНО получит все что нужно для дистанционного обучения, которое начнется уже в среду, 8 апреля 2020 года.
Тарифный план для школьников «Окуучу» — это:
- БЕСПЛАТНЫЕ звонки и SMS в сети О! + 2 ГИГАБАЙТА интернет-трафика в неделю;
- БЕЗЛИМИТНЫЕ WhatsApp, Telegram, Skype и ZOOM для обмена заданиями, проверки уроков и видеозанятий;
- БЕСПЛАТНЫЙ доступ в «МОЙ О!» к разделу «Мектеп» с электронными учебниками, расписанием и видеоуроками (с 8 апреля 2020 года);
- БЕСПЛАТНЫЙ доступ к пакету «O!TV Обучение» в приложении O!TV для онлайн-просмотра видеоуроков;
- БЕСПЛАТНЫЙ доступ к порталам дистанционного обучения: OKU.EDU.GOV.KG, lib.kg, kitep.edu.gov.kg, okuma.kg, moodle.inai.kg, ibilim.kg.
Есть три варианта подключения к тарифу «Окуучу».
Удаленное подключение через «МОЙ О!»
Для дистанционного подключения тарифа «Окуучу» необходимо пройти регистрацию ученика в приложении «Мой О!». Скачайте приложение в Play Market или App Store. Если оно уже есть в вашем смартфоне, обновите приложение. Зайдите в меню «Тарифы», где вы найдете категорию «Для обучения». Выберите вкладку «Для ученика» и заполните специальную форму, указав:
- фамилию;
- имя;
- год рождения;
- область/район/населенный пункт;
- номер/название школы;
- номер свидетельства о рождении;
- фото свидетельства о рождении ребенка.
После соответствующей проверки по спискам учеников тариф будет подключен в течение одного дня автоматически на номере телефона, через который производилась регистрация ученика в Мой О!.
Подключение учеников по спискам от руководства школ
Возможно удаленное подключение учеников к тарифному плану «Окуучу» в случае, если директором или завучем школы будут предоставлены списки учеников с действующими телефонами школьников. Списки должны быть заверены подписью и печатью, их необходимо выслать на электронную почту okuuchu@nurtelecom.kg.
Подключиться можно в любом офисе продаж и обслуживания O!Store.
Тариф «Окуучу» может подключить родитель ребенка при условии, что номер ребенка оформлен на родителя. При обращении в O!Store родителю необходимо иметь при себе свой паспорт и свидетельство о рождении школьника.
Срок действия тарифного плана — до конца учебного года, то есть до 1 июня 2020 года включительно. Подробнее на сайте o.kg.