Мобильный оператор О! запускает тариф «ОКУУЧУ» для онлайн-обучения школьников

Каждый ученик страны БЕСПЛАТНО получит все что нужно для дистанционного обучения, которое начнется уже в среду, 8 апреля 2020 года.

Тарифный план для школьников «Окуучу» — это:

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Удаленное подключение через «МОЙ О!»

Для дистанционного подключения тарифа «Окуучу» необходимо пройти регистрацию ученика в приложении «Мой О!». Скачайте приложение в Play Market или App Store. Если оно уже есть в вашем смартфоне, обновите приложение. Зайдите в меню «Тарифы», где вы найдете категорию «Для обучения». Выберите вкладку «Для ученика» и заполните специальную форму, указав:

фамилию;

имя;

год рождения;

область/район/населенный пункт;

номер/название школы;

номер свидетельства о рождении;

фото свидетельства о рождении ребенка.

После соответствующей проверки по спискам учеников тариф будет подключен в течение одного дня автоматически на номере телефона, через который производилась регистрация ученика в Мой О!.