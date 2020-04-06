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Бизнес

Операторы О! помогли принять тысячи звонков по номеру «Штаба помощи» 1227

Ежедневно «Штаб помощи» оказывает поддержку малоимущим. Мобильный оператор О! не остался в стороне в такое непростое для страны время и на специальный счет по сбору средств для малоимущих компания ООО «НУР Телеком» выделила 1 миллион сомов.

Кроме того, контакт-центр Мобильного оператора О! принял на себя часть звонков, поступающих на короткий номер 1227. Для всех звонок бесплатный. По этому номеру с просьбой о помощи обращаются нуждающиеся и малоимущие, лица с ограниченными возможностями здоровья и другие кыргызстанцы, оказавшиеся в очень сложной ситуации.

Помимо приема звонков, в компании О! дополнительно разработали электронную анкету для приема максимального количества обращений. Заполнив эту анкету, граждане теперь могут оставить заявку на оказание помощи, не дожидаясь ответа оператора. Будьте уверены, что все ваши заявки фиксируются и передаются в «Штаб помощи».

С момента открытия короткого номера 1227 на базе Мобильного оператора О! буквально за сутки удалось обработать более 7 тысяч звонков и зарегистрировать более 1 тысячи электронных анкет, причем запросы о помощи от абонентов О! принимаются круглосуточно.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/149334/
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