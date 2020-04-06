Список принятых мер. Как помогает Мобильный оператор О! в борьбе с COVID-19

Мобильный оператор О! с первых дней введения особого положения на территории страны принимает ряд срочных мер, чтобы оказать максимально возможную помощь правительству, госструктурам и населению в борьбе по сдерживанию COVID-19.

Миллион сомов на специальный счет нуждающимся

На специальный счет по сбору средств в помощь малоимущим семьям, лицам с ограниченными возможностями здоровья, нуждающимся и социально уязвимым гражданам компания перевела 1 миллион сомов. Кроме того, на базе кол-центра мобильного оператора организован сбор заявок от населения на распределение помощи малоимущим гражданам по короткому номеру 1227 (звонок бесплатный).

Более 26 тысяч медиков, сотрудников МЧС и МВД по всей стране обеспечены бесплатной связью О! на период карантина

С первых дней введения особого положения в КР бесплатной связью, мобильным интернетом, а где необходимо, и бесплатным Wi-Fi от О! адресно обеспечиваются все те, кто задействован в мероприятиях по предотвращению распространения коронавируса. На текущий момент это более 26 тысяч медиков, сотрудников районных штабов, больниц, обсервационных учреждений, ЦСМ, ФОМС, МВД ЦСМ, эпидемиологов, врачей инфекционной больницы, скорой помощи, Центра переливания крови, МЧС, МИД, таможни, УВД, МВД и других.

Дополнительно работникам правоохранительных органов переданы 50 смартфонов для возможности считывания постовыми электронных пропусков на блокпостах Бишкека.

Бесплатные интернет-ресурсы и мобильная связь

Со 2 апреля 2020 года для абонентов О! бесплатно доступны 10 минут для экстренных звонков даже при нулевом балансе, чтобы абоненты могли оставаться на связи в любой ситуации.

Организован бесплатный дозвон на горячие линии по вопросам коронавируса: 118, МЧС КР — 112, оперативный штаб Минздрава — 0(312)660663; Минздрав — 0(312)323202, ЧС Джалал-Абадской области — 150.

Для всех абонентов О! обнулен интернет-трафик на информационные ресурсы о коронавирусе: covid.gov.kg, covid.kg, hidoctor.kg, virus.el.kg, 103.gov.kg, bizdin.kg, inai.kg, digiskills.kg.

Население регулярно информируется через SMS-рассылки от специальных государственных служб (МЧС, Минздрав и так далее).

Предоставлен SMS-шлюз для ГКИТиС для SMS для использования специальных программных продуктов, направленных на борьбу с распространением коронавируса и профилактику заболеваемости.

Бесплатная связь учителям и школьникам при переходе на дистанционное обучение

Бесплатной связью и мобильным интернетом в рамках социального тарифа «Мугалим 200» обеспечиваются все учителя общеобразовательных школ, которые вынуждены в кратчайший срок организовать учебный процесс в дистанционном формате. Каждый месяц тариф включает в себя 40 ГБ мобильного интернета; 100 минут для звонков на другие мобильные сети КР; БЕЗЛИМИТНЫЕ звонки и SMS в сети О!; БЕСПЛАТНЫЙ интернет-трафик для общения и проведения онлайн-обучения в WhatsApp, Telegram, Skype, Zoom; БЕСПЛАТНЫЙ доступ к специальному образовательному пакету «O!TV Обучение» в приложении О!TV.

Обнулен интернет-трафик на все образовательные интернет-ресурсы Министерства образования и науки КР. С 6 апреля этого года всем ученикам для подключения также будет доступен бесплатный тариф «Окуучу», который включает в себя безлимитные звонки в сети О!, безлимитные WhatsApp, Telegram, Skype, Zoom, пакет интернет-трафика и бесплатный доступ к пакету «O!TV Обучение» с трансляциями обучающих ТВ-каналов, а также с бесплатным доступом к порталу обучения МОиН.

Все обучающие материалы школьники и преподаватели смогут найти в бесплатном приложении «Мой О!».

Бесперебойная связь и обслуживание 24/7

Все службы компании переведены в режим повышенной готовности для круглосуточного обеспечения бесперебойной связи по всей стране. Фиксируя взрывной рост трафика в сети, Мобильный оператор в срочном порядке расширил каналы интернета. Ежедневно проводятся необходимые настройки и установка дополнительного оборудования.

Организована бесплатная доставка на дом SIM-карт, винглов, роутеров, пополнение баланса от 250 сомов по номеру 0705 007 000.

Сеть магазинов O!Store продолжает свою работу практически везде, актуальный режим работы офисов на сайте ostore.kg. Для защиты сотрудников, работающих в сети магазинов O!Store, предусмотрена необходимые средства индивидуальной защиты согласно всем требованиям Минздрава: антисептики, маски, регулярная дезинфекционная обработка помещений, информационные таблички для посетителей о необходимости соблюдать дистанцию. Часть сотрудников переведена на удаленную работу.

Электронный кошелек «Мой О!» продолжает бесперебойно осуществлять онлайн-платежи для удаленной оплаты сервисов доставки, ком.услуг и т.д.

На страницах компании в социальных сетях Facebook, Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте» или Twitter проводится круглосуточная консультация абонентов О! по вопросам услуг мобильной связи. Там же публикуется информация на тему профилактики коронавируса, а также предупреждения о фейках на эту тему.

Мобильный оператор О! активно участвует в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, в числе первых откликается на призывы о помощи и в кратчайшие сроки реализует необходимые инициативы для миллионов граждан, поддерживает абонентов и получает обратную связь через социальные сети.