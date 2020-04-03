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Бизнес

Бесконтактные платежи для вашего бизнеса

В условиях сложившейся ситуации с пандемией и предпринятых карантинных мер привычный метод приема оплаты с помощью наличных денег или пластиковых карт не соответствует повышенным требованиям безопасности и доступности. Переход на безналичный расчет становится все более актуальным для владельцев бизнеса.

Одним из надежных платежных инструментов является сервис «О!Деньги», позволяющий принимать оплату за товары и услуги онлайн с последующим перечислением денежных средств на расчетный счет вашей компании.

Бесконтактные платежи с помощью кошелька «О!Деньги» в приложении «Мой О!» — это безопасный и удобный способ оплаты для клиента и своевременное финансовое решение для бизнеса.

Основные преимущества приема онлайн-платежей с помощью сервиса «О!Деньги»:

  • возможность оплачивать товары и услуги бесконтактно даже не выходя из дома с баланса телефона, кошелька или с добавленной в приложение карты «Элкарт», Visa или Mastercard;
  • сервис «О!Деньги» доступен более 3 миллионам абонентов Мобильного оператора О! и абонентам других сетей 24 часа семь дней в неделю во всех регионах страны и за рубежом;
  • возможность освобождения от уплаты налога с продаж при безналичном расчете;
  • своевременное перечисление денежных средств на расчетный счет вашей компании;
  • прозрачная онлайн-отчетность;
  • быстрое подключение.

Как стать партнером? Всего три простых шага:

  1. Предоставление учредительных документов.
  2. Подписание договора.
  3. Дистанционное обучение сотрудников.

Более сотни поставщиков услуг уже успешно используют сервис «О!Деньги» для приема онлайн-платежей. Присоединяйтесь и вы!

Наши контакты: +996 700 000 112, dengi@dengi.kg.

«О!Деньги» — удобно для клиента, выгодно для бизнеса!

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, № 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/149019/
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