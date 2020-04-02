«НУР Телеком» хочет равный доступ для всех абонентов к дистанционному обучению

«НУР Телеком» с самого начала полностью поддерживает проект по переходу на цифровое обучение, значение которого сложно переоценить. В этом компания солидарна с ЗАО «Альфа Телеком».

Именно поэтому Мобильный оператор О! незамедлительно обратился в Министерство образования и науки КР (МОиН) с предложением бесплатно помочь учителям и школьникам. С полным текстом обращения можно ознакомиться здесь.

«НУР Телеком» максимально стремится поддержать учителей и учеников в таком срочном, авральном переходе на новый вид удаленного онлайн-обучения в связи с режимами ЧП и ЧС в стране. Тем более не понятно, почему и с какой целью возможность этой поддержки со стороны Мобильного оператора О! искусственно ограничивается и сдерживается административно.

«НУР Телеком» настойчиво предлагает, чтобы МОиН и партнеры по рынку услышали аргументы и убрали из проекта составляющую конкурентной борьбы сотовых операторов, и сконцентрировались на том, чтобы проект стал по-настоящему социальным в наше и так нелегкое время в режимах ЧП и ЧС.

В связи с этим необходимо, чтобы любой абонент, независимо от того, сим-карта какого оператора используется, мог, оставаясь дома, удаленно идентифицироваться в качестве учителя или ученика и дистанционно подключить бесплатный пакет для обучения у своего оператора.

Для этого МОиН необходимо предоставить мобильным операторам списки учителей для возможности их идентификации и регистрации удаленно в сети оператора.

Только в этом случае граждане страны смогут соблюдать правила режима ЧП, не выходить из дома, работать и учиться, действительно, удаленно!

Право выбора должно быть у всех граждан страны, у каждого абонента каждого сотового оператора!