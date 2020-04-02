19:33
USD 82.20
EUR 90.07
RUB 1.04
Бизнес

«НУР Телеком» хочет равный доступ для всех абонентов к дистанционному обучению

«НУР Телеком» с самого начала полностью поддерживает проект по переходу на цифровое обучение, значение которого сложно переоценить. В этом компания солидарна с ЗАО «Альфа Телеком».

Именно поэтому Мобильный оператор О! незамедлительно обратился в Министерство образования и науки КР (МОиН) с предложением бесплатно помочь учителям и школьникам. С полным текстом обращения можно ознакомиться здесь.

«НУР Телеком» максимально стремится поддержать учителей и учеников в таком срочном, авральном переходе на новый вид удаленного онлайн-обучения в связи с режимами ЧП и ЧС в стране. Тем более не понятно, почему и с какой целью возможность этой поддержки со стороны Мобильного оператора О! искусственно ограничивается и сдерживается административно.

«НУР Телеком» настойчиво предлагает, чтобы МОиН и партнеры по рынку услышали аргументы и убрали из проекта составляющую конкурентной борьбы сотовых операторов, и сконцентрировались на том, чтобы проект стал по-настоящему социальным в наше и так нелегкое время в режимах ЧП и ЧС.

В связи с этим необходимо, чтобы любой абонент, независимо от того, сим-карта какого оператора используется, мог, оставаясь дома, удаленно идентифицироваться в качестве учителя или ученика и дистанционно подключить бесплатный пакет для обучения у своего оператора.

Для этого МОиН необходимо предоставить мобильным операторам списки учителей для возможности их идентификации и регистрации удаленно в сети оператора.

Только в этом случае граждане страны смогут соблюдать правила режима ЧП, не выходить из дома, работать и учиться, действительно, удаленно!

Право выбора должно быть у всех граждан страны, у каждого абонента каждого сотового оператора!

  

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/148966/
просмотров: 903
Версия для печати
Материалы по теме
Учителей и школьников Кыргызстана вынуждают переходить на MegaCom?
Бесплатный пакет минут для экстренных случаев от О!
Обучайтесь в «Мой О!» со смартфона бесплатно даже при нулевом балансе
Мобильный оператор О! поддержит учителей и школьников на дистанционном обучении
Выдержит ли мобильная сеть в Кыргызстане «карантинные» нагрузки?
Как пополнить баланс с помощью банковской карты не выходя из дома (пошагово)
«СУПЕРХАЙП» от Мобильного оператора О! стал БЕЗЛИМИТНЫМ, добавился Telegram
Стартовали доставка SIM-карт и пополнение баланса на дому по всему Кыргызстану
Звонки на все номера горячих линий для абонентов О! БЕСПЛАТНЫЕ
Организуем работу в интернете на дому. Доставим Wi-Fi вингл или роутер бесплатно
Популярные новости
Мобильный оператор&nbsp;О! поддержит учителей и&nbsp;школьников на&nbsp;дистанционном обучении Мобильный оператор О! поддержит учителей и школьников на дистанционном обучении
Банк &laquo;Бай-Тушум&raquo; передал медработникам средства индивидуальной защиты Банк «Бай-Тушум» передал медработникам средства индивидуальной защиты
Люди помогают людям. Santo запустила челлендж для помощи группам риска Люди помогают людям. Santo запустила челлендж для помощи группам риска
Получите до&nbsp;30&nbsp;государственных справок в&nbsp;любое время суток с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; Получите до 30 государственных справок в любое время суток с «Керемет Банком»
Бизнес
Директор Таласского ОМЦО готов судиться с&nbsp;O! за&nbsp;ложную информацию в&nbsp;СМИ Директор Таласского ОМЦО готов судиться с O! за ложную информацию в СМИ
&laquo;НУР Телеком&raquo; хочет равный доступ для всех абонентов к&nbsp;дистанционному обучению «НУР Телеком» хочет равный доступ для всех абонентов к дистанционному обучению
MegaCom помогает развивать дистанционное обучение. Чем недоволен &laquo;НУР Телеком&raquo;? MegaCom помогает развивать дистанционное обучение. Чем недоволен «НУР Телеком»?
Учителей и&nbsp;школьников Кыргызстана вынуждают переходить на&nbsp;MegaCom? Учителей и школьников Кыргызстана вынуждают переходить на MegaCom?
2 апреля, четверг
19:31
Полезно: телефоны горячих линий для вызова электриков Полезно: телефоны горячих линий для вызова электриков
19:24
Директор Таласского ОМЦО готов судиться с O! за ложную информацию в СМИ
19:01
Цифра дня. На счет для борьбы с коронавирусом поступило 80,5 миллиона сомов
18:37
«НУР Телеком» хочет равный доступ для всех абонентов к дистанционному обучению
18:15
MegaCom помогает развивать дистанционное обучение. Чем недоволен «НУР Телеком»?