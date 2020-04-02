Бесплатный пакет минут для экстренных случаев от О!

Мобильный оператор О! продолжает принимать меры по оказанию помощи абонентам в создавшейся ситуации.

Сегодня не всегда есть возможность выйти из дома, вовремя пополнить счет. Возникают случаи, когда нужно срочно позвонить родственникам или обратиться к врачу.

Если у вас нулевой баланс или вы не можете оплатить очередную абонентскую плату, вы можете бесплатно воспользоваться пакетом минут для экстренных случаев.

Мобильный оператор О! бесплатно предоставляет 10 минут в день на звонки в сети О! для того, чтобы всегда оставаться на связи в сложных ситуациях.