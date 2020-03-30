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Бизнес

Обучайтесь в «Мой О!» со смартфона бесплатно даже при нулевом балансе

Уважаемые учителя, ученики и их родители, внимание!

С 8 апреля 2020 года обучение в четвертой четверти начнется в дистанционном формате. Учиться можно будет:

— 1-4-е классы: по видеоурокам на телеканале «Баластан» КТР;
— 5-11-е классы: по видеоурокам на телеканале «Билим Илим» ЭлТР;
— через новый учебный портал министерства (заработает 8 апреля);
— через приложение «Мой О!» (бесплатный доступ также заработает 8 апреля).

Как сообщили телевизионные каналы, сейчас идет съемка и подготовка видеоуроков по программе четвертой четверти. Кроме того, на образовательных интернет-порталах Министерства образования и науки КР будут доступны электронные материалы из учебников по различным предметам. Это oku.edu.gov.kg, lib.kg, kitep.edu.gov.kg, okuma.kg, moodle.inai.kg, ibilim.kg. Возможно, список будет дополняться.

ОБУЧЕНИЕ ПРИ НУЛЕВОМ БАЛАНСЕ В ПРИЛОЖЕНИИ «Мой О!»

Все обучающие материалы Министерства образования и науки КР можно будет найти в приложении «Мой О!» от Мобильного оператора О!. Использовать все учебные материалы можно будет даже при нулевом балансе, интернет-трафик для приложения «Мой О!» полностью бесплатный для всех!

БЕСПЛАТНЫЙ ТАРИФ ВСЕМ УЧИТЕЛЯМ ШКОЛ «Мугалим 200»

В рамках поддержки дистанционного обучения Мобильный оператор О! уже начал предоставление бесплатных SIM-карт учителям средних общеобразовательных учреждений по всей стране. Формируются списки преподавателей по запросу директоров школ. Для оформления заявки на подключение бесплатного тарифа «Мугалим 200» на два месяца необходимо отправить список преподавательского состава с указанием номера школы, ФИО, паспортных данных и по возможности текущего мобильного номера преподавателей на электронную почту mugalim@nurtelecom.kg или на WhatsApp-номер 0705 000 200. Тем, кто уже является абонентом О!, бесплатный тариф по списку предоставленных мобильных номеров будет подключен дистанционно на существующий номер. Для тех, у кого еще нет номера в сети О!, будут предоставлены бесплатные SIM-карты с бесплатной связью и мобильным интернетом на два месяца.

4G LTE от О! ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

Мобильный оператор О! располагает самой большой 4G LTE сетью в стране, которая охватывает отдаленные уголки страны. Более 97 процентов кыргызстанцев проживают на территории уверенного приема сигнала 4G LTE от О!.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/148546/
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