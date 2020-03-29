Мобильный оператор О! поддержит учителей и школьников на дистанционном обучении

Ситуация с пандемией коронавируса кардинально меняет жизнь людей по всему миру, вынуждает правительства стран вводить жесткие меры карантина, вносит коррективы, в том числе и в процесс образования наших детей.

С целью сдержать распространение коронавируса уже около 30 стран закрыли школы, повсеместно полным ходом идет процесс трансформации системы образования и масштабного перехода на удаленное онлайн-обучение.

25 марта 2020 года министр образования и науки КР Каныбек Исаков издал приказ об организации дистанционных методов обучения в высших и средне-профессиональных учебных заведениях страны с целью снижения рисков распространения коронавируса.

Уже с 8 апреля 2020 года в Кыргызстане школы начнут четвертую четверть в дистанционном формате. Подготовка к проведению занятий идет в активном режиме, разрабатываются онлайн-уроки, готовятся электронные обучающие программы, Министерством образования и науки КР сообщается о подготовке видеоуроков и начале трансляции по телевидению в скором времени.

В это непростое для страны время Мобильный оператор О! принял решение всецело поддержать учителей и школьников и оказать им срочную помощь.

Бесплатный тариф «МУГАЛИМ 200»

Учителя сегодня оказались в непростом положении. Обучение детей в столь неожиданных условиях ставит их в один ряд с медиками, работниками силовых органов и всеми, кто работает на передовой в сегодняшних тяжелых условиях.

В рамках поддержки дистанционного обучения Мобильный оператор О! обеспечит учителей Кыргызстана специальным тарифным планом «Мугалим 200» бесплатно сроком на два месяца, который включает в себя: 40 ГБ мобильного интернета в месяц;

100 минут для звонков на другие мобильные сети КР в месяц;

безлимитные звонки и SMS в сети О!;

WhatsApp, Telegram, Skype — бесплатный интернет-трафик для общения и проведения онлайн-обучения;

бесплатный доступ к специальному образовательному пакету «O!TV Обучение» в приложении О!TV.

Специальный тарифный план «Мугалим 200» даст возможность каждому учителю совершенно свободно организовать и использовать современные технологии дистанционного обучения.

Бесплатный образовательный пакет каналов О!TV

Для учащихся и всех абонентов О! с 8 апреля 2020 года БЕСПЛАТНО будет доступен специальный пакет «O!TV Обучение» в приложении O!TV с образовательными телеканалами, на которых Министерством образования науки КР будет организована трансляция онлайн-видеоуроков:

канал ЭлТР «Билим Илим»;

канал КТР «Баластан».

Список каналов может дополняться по мере запуска видеоуроков.

Бесплатный доступ на образовательные информационные сайты

Для учащихся и всех абонентов О! будет обнулен интернет-трафик на образовательный веб-сайт Министерства образования и науки КР, на котором министерством будут размещаться материалы и программы для удаленного обучения школьников:

OKU.EDU.GOV.KG.

Кроме того, на период карантина для всех абонентов О! будет обнулен интернет-трафик на ряд образовательных и информационных государственных ресурсов по ситуации по коронавирусу в стране:

lib.kg;

kitep.edu.gov.kg;

okuma.kg;

moodle.inai.kg;

ibilim.kg;

covid.gov.kg;

covid.kg;

hidoctor.kg;

virus.el.kg;

103.gov.kg;

bizdin.kg;

inai.kg;

digiskills.kg.

Как подключиться учителям?

Подключение к бесплатному тарифу «Мугалим 200» будет производиться мобильным оператором О! централизованно в школах по запросу руководства и учителей средних общеобразовательных учреждений.

Для оформления заявки на подключение социального тарифа «Мугалим 200» необходимо отправить список преподавательского состава с указанием номера школы, ФИО, паспортных данных и, по возможности, текущего мобильного номера преподавателей на электронную почту mugalim@nurtelecom.kg или на номер в WhatsApp 0705 000 200.

Тем, кто уже является абонентом О!, бесплатный тариф по списку предоставленных мобильных номеров будет подключен дистанционно на существующий номер. Для тех, у кого еще нет номера в сети О!, будут предоставлены новые SIM-карты с бесплатным тарифом «Мугалим 200» на два месяца.

После окончания бесплатного периода абонентская плата за тариф для преподавателей составит всего 200 сомов в месяц. К началу IV четверти, то есть к 8 апреля, планируется охватить учителей всех областей.

Верим, что общими усилиями бизнеса и образовательного сектора срочная задача по организации дистанционного обучения во всех школах Кыргызстана будет успешно решена в кратчайшие сроки.